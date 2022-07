Yarita Lizeth Yanarico planea nacionalizarse boliviana: “Me encantaría”

En medio del éxito de su canción “Corta venas”, la cantante Yarita Lizeth Yanarico celebrará los dos años de su trayectoria artística con un gran concierto que se realizará este jueves 28 de julio en El Complejo Santa Rosa de Santa Anita, acompañada de Los Capos, Rosita de Espinar, Corali, Lérida y más artistas.

Yarita Lizeth, nacida en Juliaca hace 32 años, revela el difícil momento que vivió cuando escribió “Corta venas”. “En ese momento estaba pasando un mal momento en lo que se refiere a mi vida sentimental. Me habían dicho cosas feas y muy denigrantes, prácticamente pisoteando mi autoestima y mi dignidad como mujer. Incluso me decían que no valía nada como artista y no daba la talla para ser una triunfadora. A raíz de que me encontraba muy triste pude grabar este tema con toda mi alma, sin pensar que esta canción iba a llegar a muchos corazones”, expresó.

La intérprete de “Amigo”, “Dime la verdad” y “Madre” aclara que solo tiene una amistad con el boliviano Claudio Armando, con quien se dio un beso en Juliaca (Puno) y revela que pronto realizará sus trámites para ser una boliviana más. Yanarico, quien —para muchos— es la artista del momento, habla de su desinhibida faceta en las redes sociales.

―¿Sientes que estás en el mejor momento de tu carrera?

―No. Creo que todos los artistas estamos trabajando más por los conciertos que se han postergado para este año debido a la pandemia. No solo estoy trabajando yo, sino también todas mis compañeras de este género, que es el huayno sureño. Estoy contenta porque llega la gran fiesta por mi aniversario que es el 28 de julio y porque mi canción “Corta venas” es tendencia 4 en YouTube. Por eso sí estoy recontra contenta.

―Si hacemos un repaso por estos 12 años, ¿qué es lo más difícil que te tocó vivir?

―Yo agradezco todas las cosas malas que me han podido pasar porque, gracias a ellas, he aprendido muchas cosas. He aprendido a ser una mujer fuerte y una mujer independiente. Sí, he pasado por muchas cosas difíciles, pero estoy agradecida con todas las experiencias que me han pasado.

―En este show del 28 de julio te reencontrarás con el boliviano Claudio Armando, con quien te diste un beso. ¿Son solo amigos?

―Somos amigos, no tenemos nada. Yo estoy soltera, él también. Fue un beso del momento, porque el público lo pidió y fue parte del show. No tengo nada con él, estoy supersoltera (risas).

―En Bolivia tienes muchos seguidores y te reclaman mucho para los shows, ¿te gustaría nacionalizarte?

―Sí, me gustaría, me encantaría, pero recién voy a hacer mis papeles.

―El mes pasado tuviste que cancelar varias presentaciones porque te pusiste mal, ¿te estás sobre exigiendo mucho?

―Sucede que en junio me enfermé. Mis defensas estaban bajas porque estaba mal sentimentalmente. Luego vino el frío, me enfermé, fue gravísimo. Dejé de trabajar una semana, casi dos, tuve que cancelar mis contratos porque no podía. Ahora ya me recuperé. Estoy bien gracias a Dios, con la ayuda de mi familia. Estoy mejor y con todas las ganas por seguir adelante.

―¿Sentimentalmente ya te recuperaste?

―Estoy mejor, a lo que estaba. En diciembre y enero fueron los peores días de mi vida.

―¿Buscaste apoyo profesional?

―No. La mejor ayuda ha sido mi trabajo. En esos momentos difíciles me enfoqué más en mi trabajo.

―¿Pensaste que de un momento complicado nacería una gran canción?

―Lo idealicé. Todo el sufrimiento que estaba pasando en carne propia, lo interpreté en “Corta venas”.

―¿Sigues sintiendo dolor cada vez que la interpretas?

―Sí. De verdad, me dan ganas de llorar porque yo soy una chica muy sentimental, me falta coraza. Ese es mi peor defecto. Creo que poco a poco voy a seguir dominando más mis sentimientos. Ya no quiero caer en eso.

―Eso que dices que es tu peor defecto, ¿no crees que es lo que te conecta con la gente?

―Recién ahorita, me pongo a pensar en eso. Yo lo había visto como un defecto. Porque todos me decían “por qué eres tan sentimental, por qué te pones a llorar”. Yo siempre me preguntaba por qué no podía ser una mujer que no siente nada, que siempre esté feliz o que cuando les pasa algo ni les va ni les viene. En cambio, a mí sí me choca. Yo sí lo tomo muy personal y paro llorando siempre de cualquier cosa.

Nueva faceta

―Ahora te muestras mucho más sensual en las redes. ¿Es por la soltería?

―Es que antes no lo hacía por el tóxico, pero ahora sí (risas).

―¿No te han propuesto que te crees una cuenta de Onlyfans?

―Sí, me han dicho, pero no. Tal vez.

―¿Tampoco lo descartas?

―No, pero ahorita estoy enfocada más en mi carrera. Eso es lo más bonito que me está pasando.

Yarita Lizeth se muestra su lado sensual en las redes sociales. Foto: Facebook / Yarita Lizeth

La cumbia

―Tú estabas coqueteando un poco con la cumbia, ¿ya hay una relación formal con este género?

―Voy a seguir sacando más temas en cumbia, eso sí. Estamos preparando, vamos a ver cómo nos va. Pero no solo cumbia, estamos sacando en otros géneros también. Aun así, obviamente, sin dejar al lado lo que es lo mío, que es el huayno. Que siempre pongo todo de mí.

―Algunos creen que se te han ‘subido los humos’. ¿Qué tan de cierto hay en eso?

―Yo sigo siendo la chica de siempre. Siempre me dicen “Yarita, qué bueno que mantengas esa personalidad”. Yo nunca olvido de dónde vengo.

―Hay artistas que temen cantar en lugares que hace frío extremo, ¿eso ha sido una limitante para ti?

―No. Pero me abrigo bien, trato de alimentarme lo más que puedo para poder resistir el frío. También siempre tomo mi mate caliente para poder estar bien.