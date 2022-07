Pepe y Rafaela en la vida real: ¿cómo empezó la relación de David Almandoz y Bárbara Cayo en “AFHS”?

Tras el estreno de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, los fans se emocionaron con el regreso de Bárbara Cayo como ‘Rafaela’, ya que fue la más reciente enamorada de “Pepe Gonzales”, interpretado por David Almandoz. En la vida real, tuvieron un romance hace poco más de una década.

Pepe estuvo con las hermanas ‘Isabella’ y ‘Rafaela Picasso Maldini’ en la ficción; sin embargo, el actor de este personaje también mantuvo un romance con las actrices en la vida real, siendo el más mediático el que tuvo con la madre de Alessia Rovegno.

Antes de este romance, específicamente en 2009, la ex reina de belleza Karina Calmet estuvo con el actor luego de haber conectado en las primeras temporadas de “Al fondo hay sitio”, pero solo estuvieron pocos meses.

“David y yo nos llevamos superbién . Nada ha cambiado, seguimos siendo amigos y trabajando muy bien juntos”, comentó la recordada ‘Isabella’.

Bárbara Cayo formará parte de la novena temporada de "AFHS". Foto: captura de "Al fondo hay sitio"

¿Cómo nació el amor entre Bárbara Cayo y David Almandoz?

En agosto de 2011, la extinta revista Magaly TeVe ampayó a los actores David Almandoz y Bárbara Cayo caminando cogidos de la mano y abrazados. Al exponerse las imágenes, el recordado ‘Pepe’ conversó con las cámaras de la ‘Urraca’ para oficializar su romance.

“Es una relación que estoy empezando. Estoy contento, feliz. Yo estudié con ella en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). (Bárbara) estudió dos ciclos Comunicaciones , desde ahí la conozco”, detalló.

David Almandoz y Bárbara Cayo fueron ampayados por Magaly TeVe. Foto: captura de Magaly TeVe

“La he vuelto a ver en la serie. Es algo que ya esperábamos. No tenemos que ocultar nada, así que si nos han filmado en la calle, es evidente que estamos tranquilos con nuestra relación. Apenas tenemos semana y media de salir”, dijo Almandoz.

Los reporteros le preguntaron si no tenía problema en compartir el set con su expareja Karina Calmet y con su nueva pareja, Bárbara Cayo. “Que comparta con ella (Karina) el mismo trabajo son dos cosas distintas, no se mezclan”, fue la respuesta del actor.

¿David Almandoz le fue infiel a su expareja con Bárbara Cayo?

Vanessa Díaz, una anfitriona y en aquella época pareja de David Almandoz, declaró en el extinto programa “Amor amor amor” que aún seguía en una relación con el actor cuando Magaly TeVe publicó el ampay con Bárbara Cayo.

“Estuve con él hasta el 6 de agosto, en realidad nunca hablamos de una separación. ¿Si seguí con él después de que se conoció que estaba con Bárbara? Obviamente que ya no. Él nunca me dijo que la relación no iba. Me enteré de que estaba con otra cuando salió en los medios” , comentó la anfitriona, quien llevaba más de un año de relación con ‘Pepe’.

Vanessa Díaz asegura que seguía con David Almandoz cuando se reveló el ampay. Foto: Amor amor amor/captura

Asimismo, tildó a David Almandoz de una persona “cobarde” al no decirle la verdad cuando le preguntó si había algo más que una amistad entre él y la actriz.

“Al ver la serie, yo le insistía si pasaba algo entre los dos. Pero él me decía que era parte de la actuación”, agregó. Precisó que conoció al actor cuando la invitó a un casting.

Tras estas polémicas declaraciones, Almandoz se pronunció en el portal Perú.com: “No tengo ningún calificativo para ella (Vanessa Díaz). No la niego, tuvimos una relación que ya había pasado. Ahora estoy con Bárbara y está todo bien. Lo único que sé de Vanessa es lo que saben todos: las imágenes de ella declarando (en ‘Amor amor amor’). Si ella decidió hablar en público, es su decisión y la respeto, ella tiene sus razones”.

Bárbara Cayo defiende a David Almandoz de presunta infidelidad

La hermana mayor de la familia Cayo se pronunció sobre las intenciones que tenía con David Almandoz y dijo que su amor era sincero.

“Yo me enamoré de David porque es un buen hombre. Respetuoso y caballero como los que ya no hay” , dijo a un medio local.

Incluso, lo defendió cuando Vanessa Díaz, expareja del actor, salió en el programa “Amor amor amor” acusando a David Almandoz de haberle sido infiel con ella. Bárbara Cayo aseguró que no se interpuso en la relación de nadie.

David Almandoz y Bárbara Cayo en 2011. Foto: captura de Magaly TeVe

“De acuerdo con lo que escuché en el programa, ellos dejaron de verse el 6 de agosto. David y yo empezamos a salir el 20 de ese mes. Antes de eso, entre nosotros solo existía una relación de trabajo y amistad. Nunca hablamos de terceras personas”, explicó tras ver el informe.

También negó que el actor sea un “cobarde” como lo calificó la exenamorada. “Comprendo completamente los sentimientos de la expareja de David y me da penita que las cosas hayan sucedido de esa manera. Sin embargo, pienso que David es una persona buena, un chico respetuoso y muy trabajador”, añadió Bárbara.

El fin de su relación

Su romance duró menos de un año. En mayo de 2012, Bárbara Cayo comentó escuetamente sobre el fin de su relación.

“Sobre mi relación con David, no voy a comentar; únicamente diré que estoy solita y muy bien. Pero no tengo problemas con él, somos amigos. No tengo tiempo para salir, porque he estado viajando mucho por asuntos de negocios”, expresó.

Sus personajes en “Al fondo hay sitio” siguieron con escenas románticas; y ahora, en la novena temporada, ambos están separados, pero no se han olvidado todavía y, aunque no es imposible, podrían darse una nueva oportunidad en la ficción.

Así fue el reencuentro de Pepe y Rafaela en “AFHS”

Durante la primera semana de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, Pepe Gonzales y Rafaela Maldini tuvieron un sorpresivo reencuentro que dejó emocionados a los seguidores de la serie. Los personajes de David Almandoz y Bárbara Cayo se vieron tras años alejados. No obstante, la hija de Francesca no le tomó importancia al hijo de Doña Nelly.