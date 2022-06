Marcela Navarro, la cantante que ganó la última temporada de “La voz Perú”, fue anunciada hace algunas semanas como una invitada al concierto de Guillermo Dávila, quien fue su coach en el programa de Latina y con quien forjó un ameno vínculo artístico.

Luego de haber brindado algunas entrevistas promocionando un espacio en el show musical del baladista, el cual está programado para llevarse a cabo este 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María, la artista salió a manifestarse en redes sociales para dimitir a ser parte del evento.

¿La razón? Un encargado de la producción del concierto la habría tratado mal, llegando incluso a insultarla.

Marcela Navarro

Por medio de su cuenta de Facebook, la artista compartió un extenso comunicado explicando la lamentable situación.

“ ¿Acaso tengo un contrato contigo?¿Acaso te he pagado?¿Qué reclamas? ¿Cuál es tu problema? ”, fueron algunas de las frases que le dijo una persona involucrada en la organización del concierto.

Marcela prosigue su escrito diciendo que había dejado de lado sus actividades de esta semana con la finalidad de estar disponible para ensayar. No obstante, los días pasaron, y no recibió comunicación alguna con indicaciones sobre el show.

“Nunca se me dijo qué canción iba a cantar, o cuánto tiempo, si al inicio o al final del concierto, etc.”, contó.

Por ello, la artista tomó la decisión de expresar públicamente su desazón por este problema. “Me parecía una falta de respeto que nadie haya coordinado nada conmigo porque falta apenas un día para tal evento, y hace semanas la agente de prensa me había convocado a un par de entrevistas y me pidió anunciar que yo iba a estar como invitada”, agregó.

Marcela Navarro compartió un desafortunado episodio que vivió en sus redes sociales. Foto: Marcela Navarro/Facebook

Pero en vez de recibir una explicación sobre por qué no se comunicaron con ella, recibió una llamada, la cual calificó de “humillante”, en la que la habrían insultado y culpado por temas que escapaban de sus manos.

Marcela Navarro comparte reflexivo mensaje y exige respeto

Tras contar la desafortunada experiencia que le tocó vivir por parte de la producción del espectáculo, Marcela realizó una confesión de su experiencia adquirida como artista emergente.

“Como participante de un programa, tomé mis decisiones pensando en el futuro, en el vínculo, en la amistad y el apoyo que podría recibir de otros artistas. Es lógico, hay que ser estratega para seguir creciendo. Tristemente, el artista emergente no siempre consigue el apoyo que busca. Cuando los concursos se terminan, los contactos, los amigos y la gente que solía elogiar nuestro trabajo, se olvida de nosotros ”, escribió en su publicación.

Marcela Navarro recuperó su salud y se prepara para volver a las actividades artísticas. Foto: composición/ La República/ Instagram

“Espero que eso cambie algún día. Cuando las invitaciones dejen de ser improvisadas, de última hora, como relleno, sin un acompañamiento musical, sin ensayos, y con la típica excusa que dice “Tú vas a tocar solo/a con pistas”, como cereza del pastel”, añadió.

Asimismo, enfatizó que, por más que un artista no sea tan conocido o su música no sea tan escuchada, merece respeto y consideración.

“Yo siempre me he quedado callada, no lo haré esta vez. Se me había invitado a un concierto el día de mañana, pero lamento decirles que NO ESTARÉ”, se lee al final de su comunicado.