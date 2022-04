“Al fondo hay sitio”: cómo nacieron las rencillas entre Mónica Sánchez y Karina Calmet

Ideales políticos, burlas y violencia; estos tres temas involucró la actriz Karina Calmet cuando arremetió contra Mónica Sánchez en la época que trabajaron juntas para la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. El público quedó atónito al descubrir que las rencillas entre ambas superaron la ficción.

A raíz del retorno de la serie producida por Efraín Aguilar, recordamos los dimes y diretes entre ambas figuras del espectáculo que tuvieron lugar en las redes sociales. Conoce todos los detalles en esta nota.

El origen de las riñas entre Karina Calmet y Mónica Sánchez

Las ideologías políticas: Gustavo Bueno y su apoyo a Verónika Mendoza

La exdalina Karina Calmet se mostró en contra de la candidatura de la exlideresa de Frente Amplio, Verónika Mendoza, y por ello escribió un tuit donde la insultó. Luego, el partido publicó un video donde hablaba el actor Gustavo Bueno, indignado por los comentarios de su compañera de reparto, a quien catalogó como “esta chica”.

Rápidamente, Calmet no dudó en responderle con otro comentario agresivo. “Las cosas claras, el comunista no diferenció la realidad de la ficción. No soy “esa chica”soy ciudadana Karina Calmet”.

Luego, la actriz Mónica Sánchez en una entrevista con Juliana Oxenford se refirió al tema: “Soy una demócrata y como tal, así como defiendo la libertad, tengo que respetar la libertad del otro. No estoy de acuerdo con las intolerancias y las pequeñeces mentales que son dilemas de otros, no tengo por qué verme afectada por ellas” .

Publicación de Karina Calmet Foto: captura

Cerró con un comentario que pareció ser una indirecta. “Yo también me paseo en provincias, yo no hablo desde mi casa comiendo mi canchita”.

Las declaraciones llegaron a los oídos de ‘Isabella Maldini’, quien volvió a pronunciarse en Twitter. “Una demócrata que defiende sus ideas a gritos e insultos en maquilaje y producción… ¿Lo cuento?”, dijo en un comienzo.

La devolución de Karina Calmet. Foto: Karina Calmet/Twitter

“La señora (Mónica Sánchez) me gritaba delante de todos en maquillaje y producción para defender a Gustavo Bueno. Nadie hizo nada por mí por miedo, eso fue por mis ideas políticas. Yo le envié una carta notarial”, dijo Calmet, asimismo, agregó que ese no fue “el único abuso” por parte de la actriz.

Karina Calmet arremete contra usuario

En 2018, la exMiss Perú publicó un tuit donde anunciaba su salida de la actuación y surgían rumores de que estaba interesada en incursionar en la política.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. La semana pasada, con tristeza acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación, en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió Karina Calmet.

Karina Calmet anunció su retiro de la actuación. Foto: Karina Calmet/Twitter

Este mensaje no fue bien recibido por usuarios, y uno de ellos le respondió lo siguiente: “Si decides lazarte a la política (que es lo que se presupone de tu floro del color y bla-bla-bla), te juro que haremos todo lo posible por el retorno de Susy Díaz, con la asesoría del Mero Loco esta vez. Advertida estás”.

Usuario troleó a Karina Calmet, pero no se imaginó cómo le respondería. Foto: Twitter

Karina Calmet no aguanto su comentario y arremetió con un tuit lleno de insultos. “Si se quiere hacer el gracioso, por acá no es”, se lee en parte del escrito. Frente a ello, Mónica Sánchez quedó impresionada por el tipo de lenguaje que usó su excompañera y decidió referirse a ella en otro tuit.

“Hace mucho lamenté la salud mental de Karina Calmet, hoy siento alivio porque finalmente se muestra tal cual es. Avisados están”, escribió Sánchez.

Mónica Sánchez, preocupada por la salud mental de Karina Calmet. Foto: Mónica Sánchez/Twitter

Nuevamente, la hija de ‘Francesa Maldini’, no pudo evitar responderle.”Mónica Sánchez es la persona más violenta e hipócrita que se puedan imaginar. Así, con su cara de bicho muerto, ni saben cómo grita y se le chorrea la baba mientras lo hace... ¡Da terror!”, enfatizó.

Mónica Sánchez y su pronunciamiento sobre el huaico

En 2017, el país se vio afectado por una serie de desbordes y huaicos que terminaron con la muerte de 75 personas. La actriz Mónica Sánchez no dudó en pronunciarse al respecto.

La actriz consideró que el Gobierno (de Pedro Pablo Kuczynski) estaba “haciendo bien” las cosas frente a aquel panorama, y que todo respondía a un problema de “comunicación”. Karina Calmet se indignó con su respuesta.

“Qué vergüenza acá esta la señora que le hizo campaña a Villarán, Toledo, PPK. Y canal 4 le da el micrófono para que siga mintiendo (...) No es falta de comunicación y lo sabes perfectamente”. Acto seguido, ‘Charito’ le respondió: “Lávate los oídos Karina Calmet y de paso la consciencia por las mentiras que llevas a cuestas . #UnaFuerza #JuntemonosParaAyudar”.

Karina Calmet en desacuerdo con la opinión de Mónica Sánchez sobre cómo el Gobierno actuño frente a los huaicos que ocurrieron en el país en 2017. Foto: Karina Calmet/Twitter

Karina Calmet denuncia que sufrió bullying por parte del elenco de “Al fondo hay sitio”

Durante una entrevista en el extinto programa “Dilema” emitido por Latina, Karina Calmet confesó haber sido víctima de bullying laboral en la época que laboró en “Al fondo hay sitio”. “Yo no soy una persona que puede decir abiertamente todo lo que siente (…) muchas veces voy al baño y lloro cuando tengo algún tipo de dolor o problemas” , dijo al conductor Ricardo Morán.

Sin embargo, figuras como Sergio Galliani y Orlando Fundichely lo negaron, mientras que Efraín Aguilar dijo no estar al tanto de lo sucedido.