¿A qué se dedicó Christian Thorsen, el popular ‘Platanazo’ tras el final de “Al fondo hay sitio”?

Christian Thorsen ya era conocido antes de trabajar en “Al fondo hay sitio” con su personaje de Raúl Prado, el popular ‘Platanazo’. El actor peruano tenía una trayectoria en varias telenovelas; sin embargo, su despido de la exitosa teleserie le jugó una mala pasada. Fue tan grande su decepción que decidió no volver jamás a la pantalla chica.

En medio de la expectativa que ha generado el regreso de “Al fondo hay sitio” 2022, muchos seguidores de la producción se preguntan si volverá el popular ‘Platanazo’. En esta nota, te contamos qué ha sido de su vida, cómo luce ahora y aclaramos algunos de los rumores acerca de él.

Christian Thorsen ya era conocido antes de trabajar en “Al fondo hay sitio”. Foto: GLR

¿Cómo fue la salida de Cristian Thorsen de “Al Fondo Hay Sitio”?

Cristian Thorsen trabajó en “Al Fondo Hay Sitio” desde el 2009 al 2015 , excepto el último año de grabación. En una ocasión, el propio actor contó que el director Efraín Aguilar lo despidió de manera abrupta. Incluso, aseguró que ninguno de sus compañeros del elenco se acercó a hablarle del tema.

“La forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien abrupta . Muy poco agradecido, me llamó por teléfono a decirme que ‘hasta aquí llegaba’. Así, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él . Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso”, expresó el actor.

“Tampoco me gustaba cómo se manejaban las cosas de manera interna, lo informales que eran”, agregó el artista en una entrevista para el diario Hildebrandt en sus trece, en 2017.

Cristian Thorsen en “Al Fondo Hay Sitio”. Foto: GLR

¿Por que se alejó de la televisión?

En ese entonces, Christian Thorsen reveló que no regresaría a la televisión debido a que no estaba de acuerdo con el contenido de los programas. “ No volveré jamás a la televisión abierta , no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, sostuvo.

Christian Thorsen y Mónica Sánchez en "Al fondo hay sitio". Foto: GLR

¿Christian Thorsen y Mónica Sánchez fueron pareja en la vida real?

En 2010, la revista Magaly TV dejó entrever que Christian Thorsen y Mónica Sánchez tenían un romance en la vida real; sin embargo, ambos actores lo negaron.

“Nunca hablaré de mi vida privada y menos de las cosas que saca esa mujer (Magaly Medina). Solo hablo de mi trabajo”, dijo en ese entonces el popular ‘Platanazo’. Por su parte, la intérprete de ‘Charito’ pidió a los medios que no especulen. “Por favor, no alucinen tanto , no quieran llevar algo de la ficción a la realidad”, señaló la actriz.

Christian Thorsen y Mónica Sánchez fueron vinculados sentimentalmente. Foto: GLR

No dejó el mundo artístico

Christian Thorsen renunció a la televisión, pero no dejó su pasión por el arte. Después de “Al fondo hay sitio”, se dedicó a su carrera actoral en obras de teatro como “Amigos en Apuros” en 2018, en la obra “Hamlet” como el rey Hamlet, además, participó en “Mamma Mía” como Bill Austin en el 2017.

A través de Instagram, ha publicado fotos de sus momentos familiares y de los días que pasa frente a la playa y rodeado de la naturaleza.

Cristian Thorsen. Foto: GLR

¿Christian Thorsen volverá en “Al fondo hay sitio” 2022?

Hace unos días, Christian Thorsen causó furor en las redes sociales al publicar una foto junto a su colega, Gustavo Bueno, con quien trabajó en “Al fondo hay sitio”. Los fans del artista le pidieron que regrese en la temporada 2022. Todo indica que es posible que el artista reaparezca en la nueva versión de la teleserie.

Christian Thorsen y Gustavo Bueno. Foto: Instagram

Christian Thorsen. Foto: Instagram