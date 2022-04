El ‘Cholo’ Mena califica los tacos de restaurante de Juanpa Zurita: “Les falta alguito más”

El youtuber peruano Gabriel ‘Cholo’ Mena continúa brindando las fijas para ayudar a usuarios de internet a escoger a qué restaurante deberían acudir. En los últimos años, el infuencer de redes sociales ha acumulado gran popularidad en YouTube por rankear diferentes locales culinarios y platos de comida, pues el contenido gastronómico que postea es variado. En esa línea, está atento a los nuevos restaurantes de comida rápida que abren en el país y, tan pronto como puede, acude para hacer una reseña de sus platillos.

La última aventura gastronómica que realizó Gabriel Mena fue probando el servicio de taquería del también youtuber y actor mexicano Juanpa Zurita, el cual lleva por nombre La Milagrosa, en donde cada taco bordea los 14 nuevos soles.

El influencer pidió una gran variedad de tacos de la carta y la famosa horchata, una bebida mexicana con exquisito sabor que recomendó en varias ocasiones en su video colgado el último 21 de abril. Apenas visualizó sus tacos tras abrir el empaque, los calificó de “paliduchos”.

¿Qué dijo el ‘Cholo’ Mena?

Mena no dejó que la primera impresión influyera en su reseña y se aventuró a probar la variedad de tacos que adquirió. “En definitiva le falta grasita, eso le da el empuje a la comida mexicana”, comentó.

Luego, comenzó a probar las salsas y su semblante cambió, ya que quedó encantado con su sabor y su poco picor. En el caso de las quesadillas apenas las saboreó y dijo: “Eso es lo que estaba buscando, está realmente bueno”.

Al concluir su video, el youtuber recomendó a sus seguidores a comer en las afueras de la taquería en lugar de pedir sus platos a domicilio para que la comida no pierda el sabor. “ Me quedo con las quesadillas, con la gringa al pastor y la costra al bisteck y bueno a los taquitos todavía les falta ‘alguito’ más ”, fueron las palabras finales del creador de contenido.

Taquería de Juanpa Zurita recibe críticas de famoso tiktoker

Un conocido tiktoker dedicado a realizar reseñas culinarias se dio la tarea de ordenar un pedido de la cadena de Juanpa Zurita por un aplicativo y degustarlos para emitir su opinión. Esto luego de que el actor mexicano diera a conocer que inauguró su cadena de restaurante en varios países sudamericanos. Los usuarios quedaron descontentos por el costo de los productos que aparecían en el menú.

Al llegar su pedido, el comentario del joven fue el siguiente: “A los totopos les hace falta un poco de sabor, saben muy aceitosos. Al guacamole le hace falta su chilito verde y si lo tenía ni cuenta me di. El taco el milagro insípido, este campechano tampoco me encantó y como buen chilango dejé el de pastor al final y tampoco me sorprendió”. Su video de poco más de un minuto cuenta con poco más de 70 mil reproducciones.