Martina Portocarrero, intérprete de “Flor de retama”, fallece tras batallar contra el cáncer

Martina Portocarrero fue una cantante peruana reconocida por interpretar “Flor de retama”. Este viernes 22 de abril, sus familiares confirmaron el fallecimiento de la artista ayacuchana, quien se encontraba luchando contra un cáncer de pulmón desde el mes de diciembre de 2021.

Este mal no solo afectó a la cantante folclórica de forma emocional, sino también económica; es por eso que la artista necesitó apoyo monetario para combatir esta enfermedad, ya que se estuvo atendiendo en un hospital en Suiza.

Asimismo, el Partido Político Cultural Mundo Verde se hace presente publicando un comunicado en el que recuerda el legado de Martina Portocarrero. “La voz del pueblo partió hacia la inmortalidad”, es el título que da inicio al anuncio.

El Partido Político Cultural Mundo Verde se pronunció ante el fallecimiento de Martina Portocarrero. Foto: Facebook.

Enfermedad de Martina Portocarrero

Este 15 de febrero, Martina Portocarrero mantuvo una entrevista para El Popular en la que reveló algunos detalles sobre su estado de salud. En esta conversación, la cantante se mostró con optimismo para superar esta difícil etapa junto a sus seres queridos.

“Es complicado. Estoy delicada, estoy bien delicada, han estado investigando, dando el origen. Soy una persona que come bien, no toma no fuma, no toma cosas heladas, nunca me enfermé, es bastante sorpresivo que me agarre un cáncer bastante invasivo”, dijo.

“Ahora último, me di cuenta que me dolían las piernas y caderas y como mi abuelo murió de cáncer a los riñones, y dije será eso. (...) Detectaron que era cáncer. A mí me dolían los huesos y no los pulmones, no he tenido coronavirus. Yo me he demorado, en fines de diciembre, hasta una semana y días que se comprobó que tuve cáncer (...) estoy en tratamiento, no estoy muriendo, pero sí tengo cáncer”, contó.

“No te dicen va durar un año, dos años, tres años, solo te dicen que usted no se puede mover hasta un par de meses y medio que se termine un periodo del tratamiento. Tengo también que decidir dónde me quedo, si me quedo aquí o en Perú, por ahora estoy tranquila (...). Estoy en un estado que no es fácil, pero tampoco es imposible, pero todo depende de la actitud de uno y yo nunca he deseado mal a nadie ni a mis enemigas. Si me enfermo con esto, es aprender algo y reaccionar positivamente y estoy rodeada de cariño. Vamos a ver cuánto aguanto”, indicó.

Martina Portocarrero fue diagnosticada con cáncer pulmonar,s egún comunicado de representante. Foto: Facebook

Anuncio en redes sociales

El último 12 de febrero, una de sus representantes dio a conocer la enfermedad que aquejaba a la artista a través de un fanpage oficial. En dicho comunicado, ella mencionaba que Martina Portocarrero tenía complicaciones en su salud y pidió a las autoridades que se solidaricen con ella.

“Lamentamos informar que nuestra querida amiga y gran artista Martina Portocarrero Ramos se encuentra delicada de salud, cáncer al pulmón y otras complicaciones. Esperamos el apoyo de las autoridades, empresas, y amistades; su solidaridad con ella”, se lee en la publicación.