Ernesto Jiménez asegura que se siente ‘afectado’ tras el ampay de Aldo Miyashiro

El ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz emitido el último lunes a través del programa de Magaly Medina ha generado distintos tipos de reacciones en los personajes de la farándula. Algunas figuras han criticado duramente el accionar del conductor y la periodista, mientras que otros han tomado con bastante humor como fue el caso de Mario Irivarren y ahora Ernesto Jiménez.

El exintegrante de “Combate” utilizó sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores el ‘trámite’ que ahora tiene que pasar para poder realizar sus actividades con normalidad. El creador de contenidos lamentó que tenga que mandar fotos a su esposa Antonella Bacco cuando va solo o con amigos a jugar bolos.

Ernesto Jiménez se siente ‘afectado’ tras el ampay de Aldo Miyashiro

“ Ay, la vida cómo es, ¿no? Tengo un problema. El tema es el siguiente. Yo una o dos veces por semana juego bowling y a veces juego bowling solo. Hasta ahora todo bien, pero debido a recientes acontecimientos por decirlo así (el ampay de Aldo Miyashiro), ahora Antonella (su esposa) no me cree cuando le digo que voy a jugar bowling solo, porque me dice que el bowling es como una pichanga y ahora le tengo que mandar evidencia que efectivamente estoy jugando bowling solo. Cómo dueles Perú ”, indicó.

Ernesto Jiménez se casó con Antonella Bacco en abril del 2021 en Estados Unidos, pero sobre finales del mismo año se especuló sobre su separación. El creador de contenidos descartó este rumor con un divertido video en las historias de su cuenta de Instagram.

Rosy War pide que dejen de criticar a Aldo Miyashiro tras su ampay

El conductor de “La banda del Chino” ha sido fuertemente criticado en los últimos días debido a su infidelidad con Fiorella Retiz que fue expuesta mediante “Magaly TV, la firme”. Sin embargo, la cantante Rosy War sorprendió al pedir que los comentarios negativos contra Aldo Miyashiro se detengan y, por el contrario, pidió a sus fans que recen por su familia.