¿Por qué Rodrigo Tapari cambió la letra de “Una cerveza”, éxito de Ráfaga?

Rodrigo Tapari es un cantante de 38 años de edad, que se hizo muy conocido por su paso como vocalista y líder de la agrupación musical argentina Ráfaga, la cual se dedica a la creación de producciones artísticas basadas en melodías tropicales oriundas del país argento. La banda se fundó en 1994 e inicialmente estaba compuesta por 10 músicos.

Ráfaga sigue teniendo los derechos de autor de la canción "Una cerveza", a pesar de no estar su compositor Rodrigo Tapari. Foto: Captura de videoclip de "Una cerveza"

Con el tiempo, se hizo muy popular y, con ello, vino la gran ansiada internacionalización de sus letras. ¿Qué tenían a favor? Que uno de sus protagonistas, la voz principal, no solo se dedicaba a entonar tan bien como lo hacía, sino que también componía las letras de sus hits. Uno de los momentos más relevantes del grupo llegó con la grabación de “Una cerveza” porque la canción pegó mucho más fuerte de lo que esperaban.

El artista Rodrigo Tarapi decidió ponerle fin a su relación con Ráfaga en el 2017, ya que se dio cuenta que debía trabajar algunos aspectos de su vida. De ahí en adelante, se enfocó mucho en una transformación espiritual ansiada desde hace mucho por su familia que lo hizo desarrollarse como solista. ¿Cuál era la causa? El alcoholismo.

¿En qué contexto nace la canción “Una cerveza”?

El cantante Rodrigo Tapari inició un cambio radical en su vida al dedicarse por completo a Dios, debido a que su familia se estaba viendo realmente afectada con su adicción. Uno de los motivos los narró en una entrevista que tuvo con el programa “Almorzando con Mirtha Legrand”: “ Muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show ”.

Asimismo, detalló: “Me pasó en ese momento de vivir esa situación y yo ya había compuesto la canción ‘Una cerveza’ y qué irónico fue todo porque fue un éxito rotundo. La música se grabó en el 2014. Primero funcionó en Bolivia, después Chile, Perú, luego ya llegó aquí en el 2017 que la empezaron a usar las hinchadas de Boca y River. Empezó a sonar en todos los canales de televisión (...)”. Todo eso impulsó a que el argentino decida dar un paso al costado, en todo el sentido de la palabra, e iniciar un nuevo rumbo en su vida.

¿Por qué Rodrigo Tapari decidió cambiar la letra de “La cerveza”?

El coro de la canción “La cerveza” dice: “Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces, ya no hay más qué hacer y yo me dedico al alcohol”, pero con el cambio personal que hizo Rodrigo Tapari consideró que “(...) Fue un poco contradictorio para mí porque yo estaba saliendo del alcohol y estaba cantándola. Es una canción que, al día de hoy, todo el mundo me la pide. Yo llego al boliche a tocar y afuera hay una persona que me dice ‘porque por tu culpa yo tomo’. Yo le digo ‘no, yo la canto y no tomo’”, de acuerdo a lo dicho en el set de Mirtha Legrand.

En otro programa argentino “Socios del espectáculo”, que se emitió el pasado miércoles 6 de abril, repitió: “Esta canción trata de no hacerla porque fue en mi etapa con Ráfaga y cuando me fui di vuelta a la página. Me enfoqué más en lo mío y no en el resto. Cuando la gente empezó a pedírmela era pesado cantarla porque yo salí del alcoholismo y era decir ‘yo me dedico al alcohol’ . En el momento que la compuse mi enfoque era otro (...)”. ¿Qué pasó después? El artista de 38 años Rodrigo Tapari decidió cambiarle la letra y reemplazar la palabra final de su coro: “alcohol” por “amor” .

Es por ello que ahora entona: “Porque vos se nota me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces, ya no hay más qué hacer y yo me dedico al amor”.

Pero eso no fue todo, sino que Rodrigo Tapari acabó confesando que su deseo más grande en la actualidad es que el tema desaparezca de su listado musical. En ese sentido, afirmó: “Es una canción que yo, de a pocos, la quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla, pero me la siguen pidiendo”. De esa manera, procedió a mostrar su nuevo álbum musical con nuevos temas compuestos por él mismo.