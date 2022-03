Jota Benz es molestado por amigos y seguidores al subir fotos de él cabalgando

Jota Benz contó, a través de sus historias de Instagram, lo mucho que le gusta la naturaleza y el campo abierto. De esa forma, también relató que cuando se escapaba de niño para hacer lo que más le gustaba su mamá con castigaba a ‘chancletazos’.

“Desde muy pequeño siempre me gustó la naturaleza. Me escapaba solito, luego me caía el chancletazo de Laura Carpena (su madre)”, fueron las palabras del chico reality. No obstante, no solo quedó en historias, sino que aprovechó la ocasión para hacer una publicación con unas fotografías y un video para mostrar lo bien que la pasó y la facilidad que tiene con los caballos.

Publicación de Jota Benz. Foto: Jota Benz/Instagram

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los comentarios que hicieron sus compañeros de “Esto es guerra”. Entre los mensajes más curiosos está el de Rafael Cardozo, que dijo: “Es la primera vez que veo a un mamut encima de un caballo. Asimismo, Patricio Parodi señaló: ”Míralo todo un capataz”.

Jota Benz pierde juego en “EEG” y su madre lo defiende

La señora Laura Carpena visitó el set de “Esto es guerra” con la idea de ver competir a sus dos hijos, Jota Benz y Gino Aseretto, pero no se conformó con ver, sino que se animó a darle palabras de aliento a su retoño cuando compitió con Fabio Agostini. La suerte no estuvo a su favor y, por eso, salió con todo a defenderlo.

Es por ello que la madre sacó cara por uno de sus engreídos: “Te digo una cosa: solo ganas en maderita, pero en otros retos de fuerza y en todo te da como a hijo”.

Jota Benz está muy feliz con el retorno de Gino Aseretto a EEG

El pasado viernes 18 de marzo, el programa “Esto es guerra” causó conmoción al presentar a Gino Aseretto como el nuevo ingreso del reality concurso en reemplazo de Anthony Aranda, quien está lesionado.

Jota Benz, al ser consultado por el regreso del popular ‘Tiburón’, señaló: “Se lo merece porque está trabajando para eso y ya lo hemos visto en estos programa, que lo ha dejado todo”.