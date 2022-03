Mamá de Jota Benz defiende a su hijo luego de perder juego frente a Fabio Agostini

Laura, mamá de Jota Benz, visitó el set de “Esto es guerra” durante la última edición del viernes 18 de marzo para ver jugar a su hijo en diferentes circuitos del reality. Sin embargo, nunca esperó que Fabio Agostini le dedicara su triunfo tras ganarle al novio de Angie Arizaga.

Antes de iniciar la competencia, María Pía Copello llamó a la madre de familia para que exprese sus palabras de aliento. De inmediato, señaló: “Vamos con todo, ya sabes”. A pesar del apoyo, la pareja de Angie Arizaga no pudo vencer al español, quien no dudó en celebrar su triunfo. “Quiero dedicarle este punto a Laurita, ya que su hijo no se lo dedica, se lo voy a dedicar yo”, indicó.

La reacción de la mamá de Jota Benz no se hizo esperar, ya que sorprendió a todos en el set el regalo de Fabio Agostini. “Te digo una cosa, solo ganas en maderita, pero en otros retos de fuerza y en todo, te da como a hijo” .

Deportista feliz con el ingreso de Gino Assereto a “EEG”

Jota Benz celebró el retorno de Gino Assereto a “Esto es guerra”, ya que asegura que se lo merecía, por ser un histórico del programa. “Él quería este momento, este ritmo y competir. Se estaba preparando mental y físicamente, y yo, junto a mi mamá y familia, estamos más felices que él mismo (...) Se lo merece, porque está trabajando para eso y ya lo hemos visto en estos programas que lo ha dejado todo”, contó en “América Espectáculos”.

Madre de Gino Assereto vivió difíciles momentos en Canadá

La señora Laura, madre de Jota Benz y Gino Assereto, se presentó en “En boca de todos”, donde reveló algunos secretos del novio de Angie Arizaga. Además, contó los duros momentos que vivió en Canadá. “Cuando nosotros llegamos, al principio, fuimos como refugiados y tuvimos que caminar como dos kilómetros y pasar la frontera de Nueva York hacia Canadá. Nos tocó caminar, correr, pedir refugio, vivir en un asilo por dos meses. Luego empezar a buscar trabajo y construir todo. Para mí fue hermoso, porque tuve una niñez bonita, con comodidades, y el irme con mis cuatro hijos, y enseñarles el valor de las cosas (...) Eso te hace valorar, te hace madurar y me dio mucha fuerza para conseguir lo que he logrado con ellos”.