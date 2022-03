Les Luthiers regresan a Perú con su espectáculo “Viejos hazmerreíres”

Les Luthiers confirman su regreso a tierras peruanas para presentar su espectáculo “Viejos hazmerreíres”, el próximo viernes 3 de junio en el Plaza Arena, Jockey Club del Perú. Los llamados ‘dueños del humor inteligente, único e irrepetible’ presentarán una antología de sus obras más celebradas, además de revelar su nuevo material.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 17 de marzo en Teleticket, con precios que van desde los S/ 39.

“Viejos hazmerreíres” de Les Luthiers

Bajo el hilo conductor de ‘Radio Tertulia’, Les Luthiers incluirán en su recopilatorio versiones renovadas de ‘‘Las majas del bergantín’’ (zarzuela náutica), ‘‘Quién mató a Tom McCoffee’’ (música en serie), ‘‘Loas al cuarto de baño’’ (obra sanitaria) o ‘‘Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd’’ (ten-step), entre otras.

De igual forma, estrenaran ‘‘Receta Postrera’’, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

¿Quiénes son Les Luthiers?

Se trata de un grupo de músicos-actores-humoristas argentinos que adoptaron como nombre la palabra francesa ‘Luthier’, utilizada para referirse a un fabricante de instrumentos de cuerda. Eso a razón, de que hacen uso de insólitos instrumentos fabricados por ellos mismos.

Para su 50 aniversario, en 2017, Les Luthiers fueron distinguidos por el Congreso de la República Argentina con la ‘Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi’ y la ‘Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento’.