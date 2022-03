Anthony Aranda se somete a procesos estéticos, acompañado por Melissa Paredes

Anthony Aranda y Melissa Paredes siguen mostrándose unidos en redes sociales. En esta oportunidad, el famoso ‘bailarín activador’ compartió con sus seguidores que se encontraba en la sala del cirujano que ha atendido previamente a la modelo. La pareja, la cual es conocida por mostrar los detalles de su relación en el día a día, se mostró optimista por la experiencia.

¿Melissa Paredes le aconsejó a Anthony Aranda sobre los procesos estéticos?

Durante la tarde del lunes 14 de marzo, Anthony Aranda compartió un video en su cuenta de Instagram, junto a Melissa Paredes. En el corto registro audiovisual, se puede ver al ‘bailarín activador’ sentado en el consultorio del cirujano plástico que ya ha atendido a su novia en otra ocasión.

“Bueno, alguien me convenció”, dijo el integrante de ‘‘Esto es guerra’’ mientras enfocaba la cámara hacia Melissa. Si bien la exconductora de “América hoy” no dijo nada, Anthony le pidió al especialista que le explicara cuál sería el procedimiento a realizarse. “Vamos a rellenar los surcos nasogenianos para que se vea más bonito”, explicó el doctor entre risas.

Karla Tarazona asegura que Melissa Paredes “ya no es feliz”

Durante la última edición de su programa, “D’ Mañana”, Karla Tarazona comentó que Melissa Paredes y Anthony Aranda estarían pasando por una etapa de alejamiento dentro de su relación, después de haber iniciado su noviazgo de forma tan polémica.

“No puedes ir por la vida justificando que, porque te enamoraste, pasaron las cosas, porque, si fuera así, entonces uno va a ir por la vida enamorándose y destruyéndole la vida a todas las familias. (...) No sé si soy yo, pero a Melissa no se le ve como antes. Ya no se le ve feliz, no se le ve contenta. Él dice: ‘ella hace sus cosas, yo hago mis cosas’. Mentira, sí para en los canjes de ella”, dijo la conductora.