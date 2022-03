¿Qué hace ahora Thamara Gómez tras dejar Puro Sentimiento por conflicto con Christian Domínguez?

Thamara Gómez, una de las grandes promesas de la cumbia, pasó por altos y bajos en estos últimos años. Desde los 12 años formó parte de la agrupación Corazón Serrano tras un casting donde participaron más de 200 jóvenes. Años más tarde, fue el nuevo jale de Puro Sentimiento, orquesta que la consagró y la convirtió en una artista de renombre.

En 2021, anunció su salida para darse una oportunidad como solista. Su desvinculación se hizo mediática al revelarse los motivos. En esta nota, rememoramos el conflicto que ella tuvo tras abandonar el grupo.

Thamara Gómez Foto: Instagram

¿Por qué dejó Thamara Gómez dejó Puro sentimiento?

En declaraciones a “Mujeres al mando”, Thamara Gómez reveló que la llegada de Pamela Franco fue la “gota que derramó el vaso” para que diera un paso al costado de la orquesta musical.

Dijo que no le pareció que se integrara la pareja de Christian Domínguez porque no tiene el perfil para formar parte de la agrupación. En otras palabras, la acusó de ‘transformar’ el grupo.

”Nadie me remplazó, yo me salí por decisión propia. Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso, y ya, pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado”, explicó en aquella ocasión.

“Siento que no es el estilo, es súper talentosa, con respeto siempre (…). El estilo de Puro Sentimiento, es transmitir ese sentimiento. Nosotras tenemos otro tipo de estilo. Ella hace más piruetas, baile”, agregó la joven refiriéndose al “estilo” antes mencionado.

En otro programa televisivo dejó un comentario que rebotó en otros medios. ”Parece otro ‘Alma Bella 2′”, comentó la joven mientras criticaba a sus ahora excompañeras.

Experiencias como solista

En octubre del 2021, la joven inició una nueva etapa como solista dentro del género de cumbia. En una edición de “El reventonazo de la Chola” habló de esta experiencia.

“Estoy súper feliz y emocionada con estos nuevos retos que estoy pasando, que es ser solista”, le dijo a Ernesto Pimentel. ”No hay con quien pelear”, agregó con un tono de humor.

Gómez contó, además, que se esfuerza en sacar a flote la nueva empresa que está formando. “La verdad, ahora me estoy esforzando muchísimo, el 200% se podría decir, pero ahora para mí y poder mostrar mi talento”, añadió en la charla que sostuvo en el programa.

Thamara no dejó de aparecer en otros espacios de entretenimiento para promocionarse. Días después apareció en JB en ATV y a finales de febrero en “En boca de todos”.

Thamara Gómez se luce en evento. Foto: archivo/GLR

Allí aprovechó el momento para vender algunas prendas de su closet. El motivo: poder recaudar fondos para invertir en sus negocios.

En redes sociales comparte fotos y videos de su día a día, así como algunas colaboraciones. A inicios de año lanzó un tema junto con Erick Elera y otros artistas, titulado “No voy a llorar”.