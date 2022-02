Farruko, Don Omar, Héctor ‘el father’ y otros reggaetoneros que se entregaron a la religión

Farruko proclamó su conversión religiosa durante un concierto en Miami, el pasado 11 de febrero en el FTX Arena de Miami (Estados Unidos). En el recital, hizo un acto de constricción y pidió perdón a su público por el contenido de sus canciones, que durante años ha generado controversia.

El puertorriqueño, uno de los principales exponentes del reguetón y el trap, reconoció a Dios como su único salvador. Él se negó a cantar el tema “Pepas”, una de sus últimas canciones, lo que provocó abucheos entre los asistentes.

“No sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones (...) yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano, porque el amor empieza por el perdón ”, dijo el artista latino en el escenario.

Su declaración sorprendió a sus seguidores y a toda la comunidad de música urbana, quienes se cuestionaban el porqué de su decisión. Sin embargo, no es la primera vez que un intérprete de ese género decide dejar de crear música con contenido sexual para encaminarse a la fe.

Intérpretes como Don Omar, Héctor ‘el father’ y Vico C han afianzado su creencia en Cristo. Unos buscaron el equilibrio entre la vida artística y su acercamiento a la fe, mientras que otros decidieron dejar la fama por la religión.

Farruko proclamó su conversión religiosa durante su concierto LA 167 en Miami. Foto: Farruko/Instagram

Daddy Yankee

El cantante urbano Daddy Yankee, o Ramón Ayala que es su nombre real, es uno de los íconos del reguetón actual. En entrevistas con los medios ha declarado su creencia en Dios, que inició cuando tenía 17 años, tras recibir un disparo en la pierna.

Su hermano Melvin Ayala es pastor cristiano. “No es que quiera seguir a mi hermano, pero sí quiero seguir al Señor, que es lo importante”, dijo en el 2012.

El puertorriqueño se convirtió en el primer artista del género urbano en llevarse el premio Billboard Salón de la Fama. Foto: difusión

Héctor “el Father”

Héctor Luis Delgado Román, pionero del reguetón, se unió a la Iglesia cristiana pentecostal misionera en Puerto Rico, en 2009. Tras su transición, el intérprete de “Baila morena” lanzó un disco cristiano titulado El juicio final.

En varias oportunidades, y ya alejado de la música, ha expresado su rechazo al reguetón, género que le dio la fama en el pasado.

Héctor 'El Father', uno de los máximos exponentes del reguetón. Foto: difusión

Vico C

El cantante profesó su cercanía a la fe cristiana desde antes de que alcanzara la fama. “Hace más de 20 años asistí a una iglesia cristiana por invitación de un amigo, y a partir de ese día las letras de mis nuevas canciones tienen un mensaje de fe”, ha comentado el artista en oportunidades anteriores.

Vico C y su cercanía a la religión. Foto: difusión

‘El General’

Edgardo Armando Franco, conocido artísticamente como ‘el General’, dio un giro en su vida al convertirse en evangélico. Quien alguna vez alcanzó el éxito con “Rica y apretadita” y “Muévelo”, se volvió testigo de Jehová.

Edgardo Armando Franco, 'El general'. Foto: difusión

Don Omar

Otro de los máximos exponentes del reguetón reveló hace más de 10 años su inclinación a la religión. Durante su matrimonio con la presentadora Jackie Guerrido, contó que gracias a ella afianzó su fe.