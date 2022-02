Kanye West: Kim Kardashian podría estar aún en el corazón del rapero, según su novia Julia Fox

¡La novia lo deja en evidencia! La actriz Julia Fox, quien es la pareja actual de Kanye West, ha dicho que el rapero todavía tendría sentimientos “residuales” por su aún esposa, Kim Kardashian . Recordemos que Ye aprovechó un concierto benéfico, Free Larry Hoover, del año pasado para pedirle a la protagonista de Keeping up with he Kardashians que volviera con él.

¿Qué es lo que dijo Julia Fox, novia de Kanye West?

Durante el pasado martes 8 de febrero, se estrenó un capítulo más del podcast Call her daddy. En esta oportunidad, Julia Fox participó y aclaró qué es lo que piensa sobre la posibilidad de que su novio, Kanye West, aún sienta algo por Kim Kardashian.

“Estoy segura de que todavía quedan algunos sentimientos residuales, y eso es normal, es humano. También sé que él está conmigo ahora y eso es todo lo que importa”, comentó.

Asimismo, la actriz aprovechó para dejar en claro que el rapero la llama su novia y que ella le corresponde. Finalmente, Fox aseguró que ignora lo que dicen las personas que no la conocen, ya que “no saben de las conversaciones que ocurren detrás de escena”.

Julia Fox en el podcast Call her daddy. Foto: Spotify

Finalmente, respondió a los usuarios que la acusan de copiarse del estilo y el gusto por la moda que tiene la protagonista de Keeping up with the Kardashians. “Hemos usado algunos de los looks similares, que, en el momento de usarlos, sabía que Kim lo había usado anteriormente. Pero pensé que era genial que lo hubiera hecho”, dijo.

Julia Fox no estuvo en la última fiesta de Kanye West

Tal como informó el portal TMZ, el rapero Kanye West organizó una salida de noche en Los Ángeles con su círculo más cercano para celebrar que estará trabajando en su disco Donda 2. Dentro de la lista de invitados. resaltaron distintos cantantes y celebridades.

No obstante, la presencia de Kendall Jenner (hermana de Kim Kardashian) y Travis Scott (pareja de Kylie Jenner) llamó la atención.

Kendall Jenner y Travis Scott fueron vistos con Kanye West. Foto: composición/ TMZ

Otro detalle curioso que también fue registrado por los paparazzi fue la presencia de Chaney Jones, más conocida por ser considerada la doble de Kim Kardashian.