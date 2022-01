Tony Succar es papá: artistas felicitan al músico y su esposa Lauren tras convertirse en padres

Tony Succar se convirtió en padre primerizo de una niña este domingo 9 de enero. A través de sus redes sociales, el músico y su esposa, Lauren Succar, expresaron su felicidad por la llegada de su primer bebé. Ambos compartieron una tierna fotografía donde se los aprecia cargando a la pequeña en sus brazos.

El percusionista dejó un emotivo mensaje tras el nacimiento de su hija. “Familia, nuestra bendición llegó. El milagro más grande que he visto en mi vida, no existen palabras para describir lo que siento. @laurensuccar te amo, eres freaking amazing, what a champion (eres increíble, qué campeona). Gracias Dios, eres perfecto. La vida es el regalo más precioso que existe” , escribió.

Tony Succar se convirtió en papá. Foto: Tony Succar/Insatgram

Artistas saludan a Tony Succar

Figuras de la televisión, músicos, cantantes y algunos imitadores de los programas concurso donde Succar fue jurado felicitaron a la pareja por la llegada del bebé.

En los comentarios de su publicación, Josimar, Karen Schwarz, Yiddá Eslava, la imitadora de La India y otros más dedicaron tiernas palabras, con las cuales les desearon prosperidad tras el feliz acontecimiento.

“Muchísimas felicidades, bro. Disfruta de las mejores bendiciones que Dios pueda darle a un ser humano”, “Muchas felicidades, que Dios los bendiga, a disfrutar esa bendición” y ”Bendiciones a toda tu familia”, se lee en algunos mensajes.

Mensajes de amigos de Tony Succar. Foto: captura/Instagram

Tony Succar y la vez que anunció su paternidad

Como se recuerda, a finales de octubre del 2021, Tony y Lauren Succar anunciaron que se convertirían en padres. El músico sorprendió a sus fans al compartir la ecografía que le practicaron a su esposa.

“¡Familia! Tuvimos la noticia guardada por un buen tiempo y estamos muy felices de compartir que mi esposa está embarazada y ¡voy a ser papá! Es un momento muy especial y, de verdad, estoy tan agradecido por la bendición más maravillosa que Dios nos ha podido regalar”, dijo el ganador de dos Latin Grammy.

“Gracias baby @laurensuccar por demostrar que ya eres una mamá increíble, ¡Te amo! Y gracias a todos ustedes por siempre estar conmigo y ser parte de mi vida, los amo”, añadió el artista.