Kim Kardashian y Pete Davidson: ¿pasarán la Navidad con Kanye West?

La relación de Kim Kardashian, de 41 años, y Pete Davidson, de 28, genera gran expectativa por cómo sería la dinámica con la numerosa familia de la reina de los reality shows, en especial con Kanye West, su aún esposo y padre de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

El rapero se niega a firmar los papeles de divorcio y, por el contrario, aprovechó su último concierto al lado de Drake para solicitar a la estrella de Keeping up with the Kardashians (KUWTK) que vuelva con él.

La fiesta de Navidad de Kriss Jenner

En los últimos días, portales como E! Entertainment, TMZ y People han venido especulando sobre qué ocurría durante la fiesta anual de Nochebuena que celebra la matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kriss Jenner, y que sería el escenario perfecto para introducir en la familia al presentador de Saturday night live, Pete Davidson.

No obstante, la celebración que en años anteriores contó con invitados de la talla de Jennifer Lopez, Sia o Paris Hilton, se ha cancelado por segunda vez debido al coronavirus (COVID-19), en especial por el aumento de casos de su nueva variante ómicron.

Esto significaría que la fiesta se reduce a una cena navideña e íntima en la que estarían Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, además de sus respectivos hijos.

Kriss Jenner tendría su cena de nochebuena con sus hijas y nietos. Foto: Kriss Jenner/instagram

¿Kim Kardashian, Pete Davidson y Kanye West juntos en Navidad?

A pesar de ello, una fuente de E! News afirmó que Kriss Jenner se siente muy tentada a incluir a Pete Davidson: “(Ella) está obsesionada con él. Toda la familia es fanática de Pete y les encantaría pasar unas fiestas con él”.

En el caso de no llegar a darse, el humorista tomaría un vuelo de último minuto a Nueva York para pasar las fiestas con su familia. En cuanto a Kanye West no se ha confirmado su presencia, pero se sabe que, sobre la chimenea de la casa de Kim Kardashian, cuelga un calcetín con el nombre del rapero.