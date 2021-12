Diego Bertie se conmueve al recordar su trayectoria en la actuación

El reconocido intérprete peruano ha personificado diferentes e importantes roles a lo largo de su trayectoria como actor, que han calado en la mente y los corazones de la audiencia. No hace mucho debutó en la película transmitida por la pantalla grande La herencia de flora y, recientemente, rodó los últimos capítulos de la serie de América De vuelta barrio.

En esa línea, Diego Bertie acudió al programa En boca de todos, en su reciente edición, para recibir el premio de actor consagrado 2021 por su actual participación en De vuelta al barrio.

Diego Bertie habla de sus próximos proyectos

El actor dejó bastante sorprendidos a los conductores del espacio de América luego de revelar la gran cantidad de proyectos en los que viene trabajando y los que tiene planeado ejecutar prontamente, relacionados no solo a su carrera actoral, sino también musical, pues también se desempeña como cantante.

“He hecho de todo, pero tengo muchísimos sueños por delante. Estoy volviendo a la música y me hace muy feliz. Estoy grabando con mi grupo Imágenes, con el que empecé antes de ser actor, y lanzando un disco que grabé en Río en el 2003 que nunca salió, pero estoy regrabando los temas. Estoy haciendo algunas colaboraciones con Erick Elera”, dijo el intérprete de 54 años.

Diego Bertie se conmueve al ser homenajeado

Además de ser premiado en la categoría de actor consagrado del presente año en la edición de premios del programa En boca de todos, Bertie recibió un ameno homenaje por sus más de 30 años de trayectoria en su carrera actoral.

El actor no pudo contener el llanto al ver el gran homenaje que le preparó En boca de todos. “Wao, estoy agradecido, de verdad, me han dado un espacio lindo en el programa. Me siento agradecido”, manifestó bastante conmovido.