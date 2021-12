Magaly Medina llama “desangelados” a conductores de Cuarto Poder: “Solo querían dos títeres”

Luego de que se confirmara el despido de los conductores de Cuarto Poder, Sebastián Salazar y Tatiana Alemán, la presentadora Magaly Medina lanzó una dura crítica al respecto. Los calificó de ‘desangelados’ y aseguró que los periodistas no tienen carisma para ser figuras de un noticiero dominical que es el bastión de América TV. Sin embargo, culpó a la producción del noticiero por el retiro de los jóvenes periodistas.

“ Los dos son los seres más desangelados de la televisión , porque no los veo, no los tolero a los dos en pantalla. Intento masticar y no pasa, hay varios, pero estos son cero carisma, cero ángel, ¡no traspasan el vidrio! , ¿a quién se les ocurrió que ellos podían conducir el programa?”, expresó la conductora de Magaly TV, la firme.

No los culpa

Sobre el retiro de los conductores de Cuarto Poder, Magaly Medina aclaró que los jóvenes no tendrían la culpa de su despido, sino la producción del noticiero que generó en los televidentes una falsa expectativa sobre un ‘audio bomba’ el en torno al presidente Pedro Castillo.

“Ellos no tuvieron la culpa, son simples lectores de teleprónter, ninguna de las cosas que dicen es su opinión. En su canal solo querían dos títeres que comenzaran a decir lo que le daba la gana a los dueños o gerentes de su canal , quienes son finalmente los que escriben lo que ellos dicen”, agregó.

Luego, se refirió a Tatiana Alemán. “Me tomé el trabajo de ver si leían y a la primera se ve. La chica lee el teleprónter mejor que él jajajaja”, enfatizó. “No debieron ponerlos jamás a conducir, los que promocionaron esos audios son los que deberían irse”, sentenció.

¿Por qué despidieron a conductores de Cuarto Poder?

Los presentadores Sebastián Salazar y Tatiana Alemán se despedirán de la conducción del programa Cuarto Poder, según fuentes cercanas a La República. Este domingo 12 de diciembre se realizará el anuncio oficial.

El hecho ocurre luego de la polémica que generó un ‘audio bomba’ en el que se escucha al dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, ofreciendo “primicias y titulares” al productor del noticiero, Christian Sotomayor, para evitar la emisión de las imágenes del presidente Pedro Castillo.