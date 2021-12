Entradas para Coldplay Perú 2022: precios, venta y cómo comprar

Coldplay, que muy pronto volverá a Lima luego de seis años, es una banda de culto que ha marcado época y ha incluso trascendido generaciones. Con temas como “Clocks”, “The scientist”, “A sky full of stars”, “Viva la vida”, “Adventure of a lifetime”, entre otros, han podido llegar no sólo al público anglosajón, sino también a otras culturas y continentes. De hecho, pudieron adaptar “Clocks” al gusto latino y lo pusieron al ritmo de salsa en una versión muy sonada en el año 2005.

Se sabe que serán cuatro países sudamericanos donde la banda, que alcanzó su máximo apogeo en la primera década del siglo XXI, dará conciertos con diversos teloneros. En el caso peruano, la presentación será en el mes de septiembre de 2022. Conoce en esta nota más datos acerca de la nueva gira sudamericana de Coldplay.

Coldplay en Perú

Coldplay se alista para presentar su próximo concierto en Lima el 2022. Foto: composición/ Instagram

Tras seis años, el grupo de pop rock ofrecerá un espectacular show en Lima, el cual promete convertirse en uno de los más esperados por su gran legión de fans. El anuncio se dio a través de una proyección en la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores.

¿Cuándo llega Coldplay a Perú?

El show de Coldplay se realizará en el Estadio Nacional y contará con la presencia de la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello como telonera. La fecha programada para la presentación es el 20 de septiembre.

Precio de las entradas de Coldplay en Perú

Aún no se tienen más detalles sobre los precios y la distribución de espacios donde se ubicará al público en el Estadio Nacional.

¿Cómo comprar entradas para Coldplay en Perú?

Si buscas comprar entradas para el concierto de Coldplay en Perú, deberás acercarte a los módulos de Teleticket o ingresar a teleticket.com.pe. La preventa exclusiva para clientes Interbank será el 13 y 14 de diciembre, mientras que la venta general iniciará el 15 de diciembre.

¿Quién será la telonera del concierto de Coldplay en Perú?

Camila Cabello conmovió con un potente mensaje al inicio de la premiación. Foto: Camila Cabello / Twitter

La cantante estadounidense originaria de Cuba, Camila Cabello, será la telonera de este impresionante espectáculo. Ella interpreta temas como “Havana”, “Know no better” y “Señorita”.

¿A qué otros países llega Coldplay?

Además de Perú, se ha confirmado que Coldplay tocará en otros tres países de la región, que son Chile, Colombia y Argentina.