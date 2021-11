Sheyla Rojas sobre Antonio Pavón: Es maravilloso con su hijo, lo ama y lo adora

Sheyla Rojas habló de su actual relación con ‘Sir Winston’ y del vínculo que mantiene con su hijo a pesar de la distancia, esto durante una entrevista emitida en Al sexto día el último sábado 27 de noviembre. En el reportaje, la modelo aseguró que ella es la única que conoce todo lo que ha hecho por el menor y halagó el rol de padre de Antonio Pavón con Antoñito. Además, indicó que hizo muy bien en dejar que su pequeño se vaya a España y no se haya quedado con ella en México.

“Antonio es un papá maravilloso con su hijo, ama y adora a su hijo” , recalcó la ex chica reality. “Lo primero que quería era llevar a Antoñito conmigo a México, y luego, juntos tomamos la decisión de que se vaya a España, y digo: ‘Wow, fue muy buena decisión”, agregó.

Por otro lado, la ex conductora de televisión se refirió a las críticas hacia su persona. “Yo sé lo que soy, sé lo que hago por mi hijo, por mi familia . (...) En su momento fue muy fuerte, para ser madre nadie nace sabiendo”, precisó, al recordar que la tildaron como “mala madre”

Modelo pasará la Navidad lejos de su hijo

La influencer sorprendió a todos al contar sus planes para las fiestas de fin de año. Ante ello, la chiclayana reveló que esta vez Antoñito se irá a España con su progenitor a celebrar Navidad. “Sé que es mágica la Navidad en Guadalajara, ya me mandó mi novio unos videos de unos espectáculos que van a hacer allí y yo ya me emocioné. Esta vez (...) yo me los llevo (a sus papás), van a estar conmigo en Guadalajara, pero Antoñito se va con su papá”.

Sheyla Rojas bromea con ‘Sir Winston’ al pedir un yate como regalo de Navidad

El pasado 24 de noviembre, la modelo se presentó en el programa de Mujeres al mando, donde reveló cuáles son sus planes para celebrar las fiestas de fin de año, a lo que la expresentadora de televisión bromeó con ‘Sir Winston’ pidiéndole indirectamente un costoso regalo. “Me falta un yate, así, de 20.000 pies”.