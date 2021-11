Karol G sufre aparatosa caída en pleno concierto: “Se me partieron todas las uñas”

La cantante de reguetón Karol G sufrió una aparatosa caída durante su concierto en Miami, que formaba parte de su gira musical llamada Bichota Tour. La artista rodó por las escaleras del escenario del FTX Arena ante la mirada atónita de los asistentes. El video se ha convertido viral en las redes sociales y generado una serie de opiniones divididas entre los fans de la artista colombiana.

Todo empezó cuando la intérprete de “Location” pisó el borde de las escaleras, mientras que su elenco de bailarinas la acompañaban con la coreografía. Con el micrófono en la mano, rodó por los peldaños y terminó en el piso.

Las imágenes causaron la preocupación de sus seguidores, pero también muchas críticas al respecto debido a que la cantante habría hecho playback, una técnica en la que el artista simula que interpreta el tema.

“Lo mas raro es que mientras rodaba por las escaleras seguía cantando”, “Se dieron cuenta que no canta”, “Nos dimos cuenta es que no era su voz”, “Que era playback”, “Que haga playback es un insulto al publico”, fueron algunos de los comentarios.

Karol G continuó con su concierto

En un momento, una de las bailarinas se acercó a ella para ayudarla, pero Karol G se puso de pie y continuó su presentación con normalidad, lo que provocó la ovación del público.

Karol G se pronuncia tras fuerte caída en show

Luego del incidente, Karol G reveló las consecuencias que le dejó la fuerte caída en pleno show. “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... me duele todo. Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, expresó entre lágrimas.