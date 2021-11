Fiorella Méndez sorprende con mensaje en sus redes sociales: “Nunca se me respetó”

A fines de octubre, Pedro Loli y Fiorella Méndez anunciaron el fin de su relación luego de siete años juntos. El cantante de cumbia dijo en el programa En boca de todos que la separación ha sido la mejor decisión para ambos. Asimismo, Méndez hizo una publicación en sus redes sociales donde menciona que no se sentía bien y que por años fue tolerante.

A través de sus historias de Instagram, Fiorella dejó un extenso mensaje donde indica que luchará por el bienestar de su pequeño hijo.

¿Qué dijo Fiorella Méndez?

En el inicio de su post, Fiorella Méndez indicó que las redes sociales no muestran la realidad de las cosas, ya que solo se quiere aparentar que todo es felicidad cuando las cosas no son de esa manera.

“A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está muy bien, pero por dentro estamos mal, tristes, sin ganas de nada. Sí, señores, las redes sociales a veces mienten”, escribió. “Tengo ganas de llorar de impotencia, solo quiero lo mejor para mi hijo y lucharé por ello. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, añadió.

La exconductora de televisión Fiorella Méndez dejó un mensaje en sus redes sociales donde menciona que no la está pasando bien. Foto: Captura / Instagram

Pedro Loli se pronuncia tras separación de Fiorella Méndez: “Estoy feliz”

Las cámaras de América hoy siguieron a Pedro Loli para preguntarle sobre Fiorella Méndez, luego de que terminara su presentación junto a Yolanda Medina en Reinas del show. Ante ello, prefirió evitar explayarse sobre el tema y tan solo atinó a decir que se encuentra feliz y tranquilo.

“De eso no voy a hablar, muchísimas gracias... Ahorita estoy feliz, te puedo hablar del programa sí, pero de lo otro, no”, sostuvo.