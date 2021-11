Gigi Mitre arremete contra Mario Irivarren tras haber empujado a Daniel ‘Fideíto’ Menacho

Este lunes 8 de noviembre, Gigi Mitre y Rodrigo González decidieron opinar en su programa sobre lo ocurrido entre Mario Irivarren y el actor Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideíto’, en el evento de la Teletón. Luego de que, en plena emisión en vivo se pudo ver que el chico reality empujó al carismático integrante de la serie De vuelta al barrio, el influencer decidió explicar el episodio en sus redes sociales.

Sin embargo, la conductora de Amor y fuego se mostró muy indignada luego de escuchar a la pareja de Vania Bludau. “ No seas conchudo pues, Mario. No me vengas a decir que la narrativa, que la gente, todos hemos visto las imágenes ”, expresó.

Antes de dar su apreciación, su compañero de programa expresó que el chico reality se había equivocado de persona. “Lo hizo a un lado a ‘Fideíto’ en vez de empujar a Rondón que no lo soportamos. La Teletón es la lucha de egos, de micro, quién es más importante, yo hablo más, y eso es así. Creen que, porque meten palabras rebuscadas, ya les vamos a creer ”, manifestó.

¿Qué dijo Mario Irivarren tras empujar a ‘Fideíto’?

El influencer respondió a sus críticos por medio de sus historias en Instagram y aclaró el incidente con Daniel Menacho. “Cuando tuve a Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen. No hay ningún tipo de mala intención. Hoy nos hemos conocido, nos hemos divertido, nos hemos vacilado. No entiendo de dónde sacan esas cosas”, señaló.

Daniel ‘Fideito’ Menacho habló sobre polémico momento con Mario Irivarren

El actor Daniel Menacho aclaró a través de sus redes sociales que no tiene ningún problema con Mario Irivarren e incluso bromeó con lo sucedido. “Por favor, no hagan tormentas en vasos de agua. Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, escribió.