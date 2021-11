Daniel ‘Fideito’ Menacho se pronuncia tras empujón de Mario Irivarren en la Teletón 2021

Daniel Menacho, quien interpreta al popular ‘Fideito’ en De vuelta al barrio, estuvo en boca de todos el último 6 de noviembre debido a que Mario Irivarren lo empujó cuando se encontraban en la transmisión en vivo de la Teletón 2021. Tras este comentado suceso, el joven actor decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar su posición respecto a lo ocurrido con el integrante de Esto es guerra.

A través de sus historias, ‘Fideito’ Menacho dejó claro que no tiene problema alguno con Irivarren e incluso se animó a bromear sobre lo ocurrido. “Por favor, no hagan tormentas en vasos de agua... Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, escribió.

Daniel Menacho pidió además que este polémico suceso no opaque a la Teletón 201, evento benéfico que se realiza a favor de los niños de la clínica San Juan de Dios. “Hoy nada más que risas con Mario Irivarren, gente, no pierdan el foco que lo importante es la Teletón”, añadió en Instagram.

Daniel Menacho

Usuarios critican a Mario Irivarren por empujar a ‘Fideito’ Menacho en la Teletón 2021

Tras la controversial escena en la Teletón 2021, las redes sociales estallaron y Mario Irivarren recibió duras críticas por empujar a Daniel Menacho.

“Que se cree este alucinado”, “Desubicado”, “Ese Don Mario Irivarren se cree la última estrella cuando es un tipo más del grupo de jóvenes en la TV, es desagradable”

Mario Irrivaren es criticado en redes sociales por haber empujado a actor de América TV. Foto: La República/Facebook

Mario Irivarren se defiende tras empujón a Daniel Menacho en la Teletón 2021

Por medio de sus historias en Instagram, Mario Irivarren aseguró que nunca quiso empujar a Daniel ‘Fideito’ Menacho en la Teletón 2021 y que su polémica reacción fue involuntaria.

“Cuando tuve a (Ricardo) Rondón delante de mí, corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen. No hay ningún tipo de mala intención”, señaló.