Jaime ‘Choca’ Mandros a Melissa Paredes y esposo: “Tienen que solucionar esto por el bien de Mía”

El conductor Jaime ‘Choca’ Mandros comentó sobre los últimos acontecimientos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba hace unos días. En el programa de Estas en todas de este 30 de octubre se emitió un informe con más detalles sobre la situación actual de la pareja.

Al respecto, el conductor lamentó la situación que esta pasando la ex pareja y no dejó pasar la oportunidad para aconsejarles que lleguen a un acuerdo lo antes posible por el bienestar de su menor hija, pues es ella quien resulta más afectada en estos momentos.

“Creo que la relación de pareja es de dos, eso está está clarísimo. Recuerden, señores, que ustedes son padres de familia y eso no va cambiar nunca. Lo que tienen que darse cuenta, señores, es que sus declaraciones y comunicados van a quedar en la redes sociales”, expresó el reconocido conductor ‘Choca’ Mandros en un primer momento.

Luego de esto se refirió a la menor. “Mía va a crecer y eso va a quedar. Es mi opinión. Creo que tarde o temprano ustedes tienen que solucionar esto por el bien de Mía y es su hija, va ser la unión de ustedes para toda la vida”, agregó en otro momento.

Por otro lado, el popular ‘Choca’ también mencionó que el fin de una relación no es el fin del mundo. “No es que normalicemos el fin de una relación, pero no es el fin del mundo. Acá lo importante es Mía y ambos son papás de Mía. eso no va a cambiar y Mía tiene que ser siempre la que tiene que esta bien”, acotó.

Asimismo, la modelo y conductora del programa Natalie Vértiz no dejó de pronunciarse al respecto. “Yo los conozco a ambos, han sido una linda familia y van a ser una familia para siempre. Lo mejor de esto es no seguir enfrentándose y llegar a un acuerdo. Es triste que se termine una relación de dos personas, pero más triste aún es que se siga alargando esto y que sigan hablando uno del otro”, señaló.