Melissa Paredes y Rodrigo Cuba protagonizaron tierno momento junto a su hija tras ampay

Melissa Paredes se encuentra atravesando por un momento difícil, ya que tuvo que dejar la conducción de América hoy y abandonar el reality Reinas del show tras el ampay que protagonizó junto al bailarín Anthony Aranda y el anuncio de su separación de su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

El programa de Magaly Medina difundió un video donde se vio a la modelo en situaciones cariñosas con Aranda en un estacionamiento. A los pocos minutos del avance, Melissa Paredes lanzó un comunicado desde su Instagram para aclarar que ella estaba separada de Rodrigo Cuba desde fines de setiembre.

Sin embargo, a las horas del mensaje de la joven madre, el futbolista salió a desmentir la versión de su aún esposa y provocó todo tipo de comentarios contra la ex reina de belleza.

No obstante, y a pesar de la complicada situación que viven Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, ambos han optado por no involucrar a la pequeña hija que tienen ambos. Por tal motivo, la ex conductora de América hoy celebró el cumpleaños número cuatro de la pequeña con un divertido video donde se vio a ellas dos y al deportista sobre una cama y riendo.

“Feliz cumpleaños amor de nuestra vida ”, fue el mensaje que acompañó a la publicación que se encuentra en las historias de Instagram de Melissa Paredes.

Esta publicación cobra fuerza a las imágenes que lanzó como avance Amor y fuego. En el video se mostró a la actriz retornando al departamento que compartió por cinco años con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes no se presentó en Reinas del show tras ruptura con Rodrigo Cuba

El sábado 23 de octubre se emitió un a nueva gala de Reinas del show, pero la participante Melissa Paredes no se presentó en el concurso de baile. En medio de la polémica, la conductora Gisela Valcárcel se pronunció al respecto y se solidarizó con la situación que atraviesa la actriz tras el fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Melissa es una persona a la que queremos y respetamos. Lamento mucho no solo lo ocurrido, sino lamento mucho la forma en la que ha sido maltratada porque ha sido maltratada más allá de eso, creo que todos saben la posición que yo tengo respecto a la fidelidad de las cosas que debemos hacer”, expresó.

Melissa Paredes pide a reporteros que realicen mejor su trabajo periodístico

Las cámaras de Amor y Fuego lograron interceptar el día de hoy, 25 de octubre, a la actriz Melissa Paredes y lograron realizarle algunas preguntas tras el polémico ampay que conmocionó a todo la farándula peruana. Melissa se dirigió a los periodistas del espacio televisivo y sorprendió con sus comentarios.

“¿Vas a volver al Reinas del show?”, le preguntó uno de los comunicadores. “Chicos solo les diré una cosa, hagan su trabajo periodístico bien, por favor. Investiguen más“ , respondió la exconductora de América hoy.