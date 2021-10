Magaly Medina revela que su padre está muy enfermo: “Me hubiera gustado darle más”

Magaly Medina concedió una entrevista a la Policía Nacional del Perú para hablar sobre cómo es hasta ahora la relación con su padre. A través de sus redes sociales, la conductora de Magaly TV, la firme, compartió el contenido y manifestó su preocupación por el estado de salud del hombre que le dio la vida y la crió con mucho cariño.

La figura de ATV empezó la charla recordando aquella vez que salió embarazada y sintió que defraudó a su papá, ya que él soñaba un futuro mejor para su hija.

“ Mi papá siempre pensó conmigo en grande, a mí siempre me maravilló eso. Por eso, cuando yo me embarazo y frustro mi carrera , dejo de estudiar, a mí lo que más me dolió fue fallarle a él. Y con toda la fuerza, me juré no ser madre soltera. Mi papá toda la vida se ha sentido orgulloso de mí y eso me hace muy feliz”, dijo Magaly Medina, quien hace poco fue elogiada por Lourdes Sacín por su labor social.

No obstante, y a pesar de contar con todas las comodidades, Magaly Medina lamentó que la salud de su padre sea delicada y no le pueda dar todo lo que ella quiere. “Yo he sido una hija muy pegada a él, ahora que ya mi padre está muy enfermo me hubiera gustado darle más . Mi papá tiene una suma de enfermedades, por las que a veces ni siquiera puede hablar”, explicó.

Magaly Medina aseguró que no dejará a su padre solo, ya que él nunca la abandonó en sus momentos más complicados.