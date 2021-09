Gunter Rave cuestiona a policía por no socorrer a vecinos de Ate ante ola de robos

Para nadie es un secreto que Lima es una de las ciudades con mayor inseguridad de todo el Perú. Por ejemplo, en Ate Vitarte, los vecinos de Mayorazgo denunciaron ante las cámaras de Gunter Rave que vienen sufriendo una ola de robos, por lo que pidieron acciones de las autoridades para solucionar el tema.

Lo curioso de ello es que muy cerca de este lugar se ubica la dependencia de Salamanca, que no puede atender a los ciudadanos por no tener jurisdicción. Por ello, el reportero de América TV encaró a un miembro de la Policía Nacional y le increpó por qué no pueden atender a dichos lugareños.

Cabe precisar que los agentes del orden que se encontraban con el periodista pertenecían al distrito de Salamanca. El hombre de prensa simuló ser víctima de los amigos de lo ajeno y luego le consultó al mayor presente si podría socorrerlo si en caso sucediera un robo de verdad.

Ante la interrogante, el oficial de la Policía aseguró que en principio sí podía atender a su reclamo, aunque recalcó que el hecho le competía a la comisaría de Mayorazgo. Esto generó la incomodidad de un grupo de vecinos que le relataron a Gunter Rave los constantes robos que vienen sufriendo.

“Cuando viene el Serenazgo, solamente viene el chofer manejando a tocar el claxon y luego se va. Después se estaciona más allá y terminó su trabajo. La caseta que tenemos acá (de Serenazgo) es un elefante blanco porque para vacía, no hay nadie”, indicó un vecino.