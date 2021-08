Andrea San Martín celebra por partida doble el cumpleaños de Sebastián y de su hija

Andrea San Martín ha festejado por partida doble. El viernes 20 de agosto las hijas de la modelo sorprendían con un hermoso detalle a Sebastián Lizarzaburu, y al día siguiente celebraban el onomástico de la menor hija de San Martín. Es por ello que este fin de semana, la también conductora de televisión quiso agasajar a ambos en casa.

A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió los momentos previos a la reunión que organizó junto a su familia para celebrar un año más de vida tanto de su hija Lara, como de su pareja.

“Y arrancamos el domingo. Última celebración de la semana para los leo de la casa”, se leía en el estado de Instagram de San Martín.

La modelo estuvo despierta desde muy temprano para tener todo listo para la reunión, aunque mencionó que tuvo un percance al momento de recibir a los encargados de la decoración.

“Paso que la decoración iba a venir a las 6.30, 7 de la mañana y me quedé jatazo, jatazo como nunca. De verdad no sé ni como pedir disculpas, me quiero morir”, relataba la conductora evidentemente avergonzada.

Sin embargo, el hecho quedó como una anécdota y pudo mostrar cómo se iba arreglando el espacio para colocar los adornos.

“Ya están trayendo las cosas, la verdad me encantaría tener una jatazo inmensa para hacer eventos familiares, gigantes, llenas de cosas y decoraciones, pero se puede hacer en un departamento, vean la magia en la que voy a convertir mi sala para poder invitar a todo el mundo”, sostenía la modelo.

Mediante sus historias de Instagram, la conductora demostraba el trabajo final y cómo junto a su familia disfrutaban de la celebración para Sebastián y Lara.

Asimismo, compartió en su página un tierno recuerdo sobre el nacimiento de su hija. La exchica reality contó que la pequeña Lara tuvo que nacer por cesárea y su doctor la programó para el día 20 de agosto. La modelo se negó pues coincidía con la fecha exacta del cumpleaños de, en ese entonces, su ex pareja Sebastián Lizarzaburu.

A pesar de sus esfuerzos, la modelo solo logró que la pequeña naciera un día después.

“¿Que probabilidades existían de dar a luz justo en el cumpleaños de mi ex? El destino dijo 100, y aquí me tienen, celebrando dos cumpleaños seguidos a dos de los amores de mi vida”, se leía en el post de San Martín.

Andrea San Martín celebra el cumpleaños de Sebastián y Lara. Foto: Andrea San Martín/ Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.