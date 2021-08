Renzo Schuller revela que tiene propuestas para volver a la televisión: “Estoy esperando”

Renzo Schuller, quien estuvo al frente de la conducción de Combate por ocho años, sorprendió al anunciar que muy pronto volverá a la televisión y que solo es cuestión de tiempo para reencontrarse con su público.

“ Sí, estoy en esas (volver a la TV). Pero estoy esperando a que se definan algunas cosas porque, dada la coyuntura, por ahora están en stand by. Sí, ha habido propuestas, otras se han quedado en pausa por el momento. Hay muchas cosas en las que estoy trabajando y quiero volver a hacer”, dijo el también actor a La República.

Asimismo, Renzo Schuller no descartó volver a estar al frente de un reality show. “Dependiendo de la propuesta. He aprendido a no decir que no haría esto. Yo siempre estoy apto para ver qué se hace, son muchas cosas que se tiene que evaluar en el momento . No descarto nada, no me niego a la posibilidad de nada”, aseguró.

Sobre su salida de América hoy, programa que actualmente es conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, aclaró que todo se dio en buenos términos.

“Fue una decisión de todos por distintos motivos, como planes, estructura del programa, que era lo que quería hacer cada quien. Se conversó previamente, no hubo sorpresas”, señaló Renzo Schuller, quien aseguró que se fue sin malos entendidos con Gisela Valcárcel, productora del espacio matutino.

En cuanto a los cambios en América hoy, el conductor comentó que no ve el programa porque en ese horario se encuentra trabajando.

“ Te soy sincero, no veo el programa. En ese horario, estoy en ensayos , estoy en la radio que me absorbe cierta cantidad de tiempo. Imagino que lo están haciendo bien, cada quien es bueno en lo que hace”, indicó.

