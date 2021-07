Tatiana Alemán bromea con Sebastián Salazar por decir que nunca hizo breakdance: “Qué aburrido”

Sebastián Salazar, el nuevo conductor de Cuarto Poder, protagonizó un hilarante momento junto a Tatiana Alemán, su compañera de conducción, el último 25 de julio, durante la transmisión del programa dominical.

¿Qué ocurrió? Luego de presentar una nota sobre los bailarines de breakdance en el Perú, la comunicadora le preguntó al hijo de Federico Salazar si alguna vez había bailado al ritmo de este género y él quedó un tanto confundido.

“¿Alguna vez te animaste a bailar breakdance?”, dijo la periodista, a lo que su colega, tratando de mantener la seriedad, respondió “¿Yo? No, no, nunca lo he hecho... Sé lo que es, he visto, conozco gente que lo hace, pero nunca me he atrevido a hacer eso”.

Al escuchar esto, Tatiana Alemán se mostró sorprendida y le contó a Sebastián Salazar que años atrás ella sí bailó breakdance junto a otros jóvenes.

“Yo era bastante joven, pero veía a los grandes como lo intentaban y por ahí me animaba. ¿Tú? ¿Algo?”, comentó y Sebastián Salazar le contestó “La verdad que no”, a lo que finalmente ella replicó “Qué aburrido”, provocando las risas en el set de Cuarto Poder.

Sebastián Salazar cuenta cómo fue su ingreso a Cuarto Poder

Durante una entrevista con el programa En boca de todos, Sebastián Salazar narró cómo los directivos de América TV le propusieron asumir la conducción de Cuarto Poder. Según el comunicador, el canal deseaba renovar los rostros del programa dominical.

“Llega un día y me dicen estamos viendo esto y estamos considerando la oportunidad de renovar el programa, caras más jóvenes”, mencionó el joven periodista.

