Pasión de gavilanes: Natasha Klauss se pronuncia por ausencia de actores en la temporada 2

Desde que Telemundo anunció públicamente la producción de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la atención de los televidentes y fanáticos de la recordada telenovela se dirigió a la participación del elenco principal.

Sin embargo, luego de algunos días se confirmó que algunas de las estrellas de la producción no participarían de la secuela, como Danna García, Michel Brown y Ana Lucía Domínguez.

Natasha Klauss, quien interpretó a Sarita Elizondo, habló sobre su participación en el esperado rodaje y también se refirió a la ausencia de algunos de sus compañeros de elenco.

“Ojalá podamos estar todos. Yo también soy partidaria de que no sería lo mismo si no podemos estar los que estuvimos , ¿cierto? Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y que la personas estén contentas o que las personas decidan por sus vidas”, dijo la actriz de Pasión de gavilanes en Instagram.

Del mismo modo, reveló sus apreciaciones sobre la trama, la cual se situará 20 años después de los hechos de la primera temporada, y el destino de su querido personaje.

“No se imaginan lo que va a ser Pasión de gavilanes 2. Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar, pero no puedo (risas). Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita Elizondo. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada”, agregó Natasha Klauss.

¿Cuándo se estrenará Pasión de gavilanes 2?

Telemundo aún no ha oficializado la fecha de estreno de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, pero se espera que la producción llegue a las pantallas entre fines del 2021 y principios del 2022.

Pasión de Gavilanes

