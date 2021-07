EEG: Gian Pero Díaz y Johanna San Miguel protagonizaron fuerte discusión en vivo

A pocos días de la semifinal de Esto es guerra, los ánimos en el set del programa están caldeados, lo que ha generado fuertes discusiones. El enfrentamiento más reciente lo protagonizaron los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, quienes salieron con todo para defender a sus respectivos equipos.

En la última edición de EEG, la actriz empezó a reclamar por los puntos que la producción le otorgaba a los ‘combatientes’. Ante esto, su colega se cansó de los constantes comentarios negativos hacia su equipo y le lanzó un fuerte pedido que ofuscó a la popular ‘Queca’.

“ Johanna, por favor, no porque más grites más razón tienes, las cosas no son así. Cálmate un poquito porque solo gritas y gritas . Johanna San Miguel no se quedó callada y respondió: Así es mi voz”.

Johanna San Miguel desmiente enemistad con Gian Piero Díaz

En un comunicado, Johanna San Miguel aseguró que no tiene problemas con Gian Piero Díaz. Estas declaraciones surgieron por los últimos enfrentamientos entre los conductores de Esto es guerra.

“El programa termina y todos somos compañeros, salvo excepciones que a veces alguien está muy cargado. Con Gian Piero siempre que terminamos nos decimos: ‘Chau, besos’, y nos vamos riendo y conversando. Salvo que un guerrero o combatiente se haya sentido cargado, pasan los días y la gente está más relajada”, señaló la actriz.

Asimismo, la presentadora explicó que las discusiones son parte de la adrenalina por la competencia. “Es una competencia, no es un programa de baile o infantil. No tiene nada que ver que se viene la semifinal, es así todos los días. Algo que tengo claro es que sé cómo es esto, puse la primera piedra en Esto es guerra. Sé cómo se maneja, sé de las pasiones, sé el equipo que tengo y también sé de qué estoy hecha”, añadió.

