Federico Salazar sobre ingreso de su hijo Sebastián a Cuarto Poder: “No tuve nada que ver”

Federico Salazar brindó una entrevista en la que opinó sobre el polémico ingreso de su hijo Sebastián Salazar a la conducción de Cuarto Poder. En dicha conversación, el reconocido periodista aseguró que no influyó de manera alguna para que su primogénito entre a trabajar al dominical.

Asimismo, expresó sentirse muy emocionado y orgulloso de ver a su hijo mayor al frente del programa periodístico de América TV.

“En televisión, no se puede hacer recomendación. Esa sugerencia de que alguien entra por ‘vara’ a la pantalla es imposible, porque si no lo haces bien, te sacan. No puedes sostener un programa sobre la base de una vara. Nadie me va a creer, pero no he tenido nada que ver en la llamada a Sebastián”, aseveró.

“(Estoy) contento por él, es una oportunidad que se le ha presentado por la misma coyuntura que se está viviendo y lo ha hecho bien para ser su primer programa”, añadió Federico Salazar.

Como se recuerda, América TV anunció que Sebastián Salazar pasaría a asumir la conducción de Cuarto Poder tras la renuncia de varios periodistas y la ausencia de Mávila Huertas en el programa.

¿Cómo fue el debut de Sebastián Salazar en Cuarto Poder?

El domingo 4 de julio, Sebastián Salazar se presentó oficialmente como el nuevo conductor de Cuarto Poder y aprovechó para dar unas palabras a su audiencia.

“Los rostros y las imágenes podrán cambiar, pero el compromiso es el mismo. En el periodismo, la verdad está para ser revelada, pero también para ser discutida y contrastada”, manifestó el joven periodista en su debut.

