Karla Tarazona rechaza ir a Reinas del show: “No hay forma, después de tantas cosas”

La conductora Karla Tarazona rechazó ser parte de Reinas del show y volver a aparecer junto a Gisela Valcárcel, pese a que había sido voceada como una de las participantes del reality.

La locutora de radio reveló el motivo por el cual no cabe la posibilidad de que ella pise el escenario del concurso de baile de América TV.

“No tendría sentido que yo me cierre hasta el final: ‘no, no no’, cuando me vas a ver bailoteando... No existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces”, expresó para el programa Amor y fuego.

Se refirió a la polémica relación amorosa que inició su expareja, Christian Domínguez, cuando conoció a la bailarina Isabel Acevedo en las grabaciones del programa de Gisela Valcárcel . “No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, agregó Karla Tarazona.

Según informó Rodrigo González, la producción de Reinas del show tenía planeado hacer participar a una de las exparejas de Christian Domínguez.

“De todas maneras (Gisela) quería llevar a una ex de Christian, o Vania, o Karla Tarazona o Pamela Franco, pero como ya tiene a Christian ahí por contrato, ella tiene que hacer un juego redondo”, señaló el conductor de Amor y fuego.

