El artista del año: Pamela Franco vence a Milett con presentación al lado de Alma bella

Pamela Franco arrasó e la pista de El Artista del año. La cantante de cumbia demostró todo su talento para el canto y el baile en la reciente edición del reality, donde logró derrotar a Milett Figueroa, con una presentación al lado de la agrupación Alma bella.

Como se recuerda, Pamela Franco y Milett Figueroa quedaron sentenciadas en la gala anterior de la competencia, por lo que este sábado 12 de junio ambas se jugaron su permanencia.

“He traído a la líder de Alma bella y a todas mis compañeras, porque yo quería que hoy, pase o que pase, divertirme y que la gente vea lo real, lo que pasa en los escenarios, la multitud baila y goza, quiero que sientan eso”, señaló la artista antes de su actuación.

Tras interpretar un mix de “Ta’ pillao” y “El negro está rabioso”, Pamela Franco dejó encantados a los miembros del jurado, quienes halagaron el show. “Es una muy buena presentación Pamela, si no hubieran un par de vacilaciones, tendrías un puntaje perfecto, pero es una muy buena presentación. Has sabido soportar el golpe de la semana pasada y hoy has salido con todo, a romper en el escenario”, comentó Aldo Miyashiro.

“Aquí tengo apuntado todo, baile, desplazamiento, música, alegría, vocalmente maravillosas todas, realmente creo que era necesario que caigas en sentencia para que saques esa alma bella que tienes adentro”, añadió Tilsa Lozano.

Por su parte, Milett Figueroa presentó el tema “Mala fama” y tuvo una grave desafinación que la mesa de jurados no perdonó. Finalmente, Pamela Franco se alzó como la vencedora en el versus, dejando fuera de competencia a la modelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.