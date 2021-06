Pamela Franco tras perder versus contra Milett Figueroa: “No me lo merecía”

La cantante Pamela Franco y la modelo Milett Figueroa se enfrentaron en un duelo de canto durante la última edición de El artista del año. Sin embargo, el jurado anunció como ganadora del versus a la ex chica reality.

La integrante de Alma bella se pronunció a la salida del escenario para las cámaras de América hoy. La intérprete evidenció su molestia por la baja calificación que obtuvo durante su presentación.

Aseguró que no merecía ir a sentencia en El artista del año debido a que desde el inicio consideró que hizo un buen trabajo. “Si me preguntas lo que pienso… en realidad creo que no. No me lo merecía. Hubiese esperado a que me sentencien cuando recién empezó”, expresó Pamela Franco.

Ambas artistas interpretaron la canción de balada “Amiga mía” de Yuri. El jurado Santi Lesmes votó a favor de Pamela Franco, pero los demás miembros como Tilsa Lozano, Denisse Dibós, Belén Estévez y Aldo Miyashiro dieron su preferencia a Milett Figueroa.

“Se lo dediqué a mi mamá, se lo dediqué a mi papá que está en el cielo y lo hice con el corazón. Sé que Pamela es un talento, yo la admiro mucho, tiene una voz preciosa, va llegar muy lejos”, señaló la ex integrante de Esto es guerra entre lágrimas.

Por su parte, Pamela Franco quedó en el grupo de sentencia , por lo que está a un paso de perder su lugar en la final de El artista del año.

