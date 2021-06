Magaly Medina y Alfredo Zambrano reaparecen juntos tras su reconciliación

La conductora Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano reaparecieron juntos por primera vez luego de anunciar su reconciliación hace unos días.

Fue la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, quien difundió imágenes de la pareja disfrutando de un divertido momento en un restaurante.

En el video, la presentadora de televisión y el notario aparecen riéndose mientras toman desayuno. Allí también se encontraba el esposo de la ex reina de belleza, su hija Cassandra Sánchez y el cantante Deyvis Orosco.

“Los amigos de verdad son la familia que elegimos de corazón”, escribió Jessica Newton en la publicación que ya cuenta con más de 29.000 reacciones en menos de una hora.

Por su parte, Magaly Medina compartió las imágenes en sus historias de Instagram y colocó un mensaje de celebración por el reencuentro. “Emocionada de estar juntos nuevamente”, expresó la conductora de Magaly TV, la firme.

Jessica Newton aseguró que Magaly Medina y Alfredo Zambrano nunca estuvieron separados debido a que ambos buscaban saber del otro.

“Los dos son orgullosos y son personas maravillosas, quiero a los dos. He tenido conversación con ambos para que vuelvan. Me gusta verlos juntos y soy feliz. No me hubiese gustado que acabara una relación tan bonita y por eso mi insistencia... Decirles de que nunca estuvieron separados. Creo que los dos han encontrado al amor de su vida”, reveló en una entrevista la organizadora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.