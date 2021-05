Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como Melcochita, será el refuerzo de Pamela Franco en la próxima gala de El artista del año. Así se confirmó en un comunicado del programa de Gisela Valcárcel.

El artista de 84 años, quien hace poco volvió con un nuevo programa radial, acompañará a la cantante de Alma bella en el canto y baile. Así también, tocará los timbales este sábado 22 de mayo.

“Este sábado vamos a sorprender en la pista. Creo que Pamela tiene bonita voz, pero le falta el sabor de la salsa, y eso se puede educar. Ella es una nueva generación, hay que darle apoyo al artista nuevo”, señaló Pablo Villanueva en el anuncio de prensa.

El último refuerzo de Pamela Franco fue nada menos que Christian Domínguez. Ambos sorprendieron al jurado del programa al mostrarse decididos por brillar en la pista de baile con “Como abeja del panal”, de Juan Luis Guerra.

Pamela Franco sobre convivencia con Christian Domínguez

En su última visita a América hoy, la cantante respondió a los comentarios que buscan generar conflicto en su familia.

“Yo no me molesto con Christian, no tengo por qué hacerlo, sé con quién me metí, lo que me incomoda son los comentarios mal intencionados de otras personas. Si yo me voy a molestar cada vez que dicen algo de él, mejor me separo de una vez”, aseveró Franco.

“Yo soy feliz, en mi hogar se vive pura felicidad. A veces, la gente piensa que somos muy melosos, pero aquí (en TV) no somos nada, en casa nos tratamos con mucho amor, y mi vínculo familiar es lo mejor que tengo”, agregó.

