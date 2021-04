Nicola Porcella revela los motivos que lo alejaron de EEG

Nicola Porcella se presentó en el programa de Amor y fuego. Ahí, los conductores le hicieron una serie de preguntas al ex participante de Esto es guerra, por ejemplo acerca de la relación que mantiene con Angie Arizaga y su alejamiento con los chicos reality.

“Mis amigos ya no están, pero sí está Rafael Cardozo, Yako Esquenazi y Facundo Gonzalez. Cada uno ha encaminado su carrera de manera distinta. Yo estimo a todos”, aclaró Nicola.

Asimismo, comentó que no tiene ningún problema con nadie, al contrario les desea todo lo mejor. “Les esta yendo bien”, expresó el ex guerrero.

El ex capitán de las ‘Cobras’ dijo que no tiene una mala relación con Gino Assereto ni mucho menos con su hermano Jota Benz, a quien se le vincula sentimentalmente con Angie Arizaga, su ex pareja. “Yo no tengo problemas con nadie. Les deseo lo mejor y por lo que veo les va súper bien y en verdad qué bonito”, explicó a los conductores.

Ante lo dicho, Rodrigo y Gigi le preguntaron sobre la relación que mantiene con Arizaga. “Sin ir muy lejos, yo me encontré con Angie en una reunión, nos saludamos y conversamos. Todo muy bien”, precisó Porcella y aclaró la buena relación que mantiene con ella pese a los escándalos.