Yo soy: ‘Sandro’ pide ayuda para imitador de Raphael, quien padece COVID-19

El artista Tony Cam ‘Sandro’ pidió la ayuda del público para su amigo y colega Alberto Ravines, ‘Raphael’ de Yo soy, quien contrajo la COVID-19. El anuncio lo hizo durante su presentación en el programa Mujeres al mando.

Se trata de un concierto virtual, organizado por él y otros reconocidos imitadores de Yo soy, como Carlos Burga ‘José José’, Ronald Hidalgo ‘Juan Gabriel’, Hugo Apaza ‘Ricardo Montaner’, entre otros.

Tony Cam aseguró que considera a Alberto Ravines ‘Raphael’ como a su padre debido al cariño y la amistad que los une desde que él era un niño.

Contó, además, que el imitador fue llamado por la producción del programa para competir en Grandes batallas; sin embargo, no aceptó la invitación, porque quería cuidar su salud.

“Por el miedo que tenía no quiso venir. Y como no tuvo exposición, no pudo trabajar mucho. Canceló un espectáculo... Para mí, Alberto es como un padre. Lo conozco desde que era muy niño, hace más de 25 años. Siempre ha sido un ejemplo para mí”, expresó el imitador del cantante argentino.

Agradeció a sus colegas por sumarse al concierto virtual, que se realizará este domingo 14 de marzo y será transmitido desde la página oficial de Facebook de Tony Cam. “Ellos de inmediato aceptaron, eso demuestra que Alberto Ravines es un gran ser humano. Él es un hombre fuerte y luchador”, agregó.

Hace unos días, Alberto Ravines, imitador de Raphael, dio a conocer que contrajo la COVID-19 y que empezó su tratamiento para poder recuperarse de este momento difícil.

