Mara Wilson, actriz de Matilda, revela haber sido sexualizada de pequeña

Mara Wilson, quien interpretó a Matilda en la película del mismo nombre, redactó un revelador ensayo en el New York Times el último 23 de febrero, en el cual brinda detalles de la hipersexualización infantil de la que fue víctima a causa de los medios de comunicación.

En el artículo, contó la “sexualización” que vivió por parte del público y algunos medios de comunicación cuando era pequeña.

La actriz de 33 años, retirada del cine desde su adolescencia, publicó el texto semanas después de estrenarse el polémico documental sobre Britney Spears. La joven también mostró su respaldo por las revelaciones de la ‘Princesa del pop’.

En el ensayo, Wilson relató que decidió dejar de lado la actuación tras ver que muchas de las actrices aparecían en portadas de revistas para hombres o videoclips con connotaciones sexuales. “De todos modos, ya me habían sexualizado y lo odiaba”, sostuvo.

Así también, explicó que cuando aparecía en las películas siempre la mostraban con “un vestido de verano hasta la rodilla”.

“Todo esto fue intencional: mis padres pensaron que estaría más segura de esa manera. Pero no funcionó. La gente me preguntaba ‘¿Tienes novio?’ en entrevistas desde que tenía seis años. Los reporteros me preguntaban que quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar a una prostituta”, añadió Wilson.

Por otro lado, contaba que era bonito que fans de 10 años le dijeran que estaban enamorados de ella, pero no lo era cuando lo hacían adultos de 50 años.

“Incluso antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y me habían incluido con Photoshop en pornografía infantil. Me sentí avergonzada”, agregó la actriz.

Mara Wilson respalda revelaciones de Britney Spears

En su texto, Mara señala que la sexualización que sufrió fue a causa de los “medios y del público”. “Nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación”, acotó.

Asimismo, se mostró familiarizada con los momentos de la vida de Britney Spears contados en un reciente documental.

“Ambas teníamos muñecas hechas con nosotras, teníamos amigos cercanos y novios que compartían nuestros secretos, y hombres adultos que comentaban sobre nuestros cuerpos”, indicó.

El filme Framing Britney Spears provocó críticas sobre el trato que recibió la estrella del pop durante su carrera musical. El impacto del documental llegó a tal punto que su expareja Justin Timberlake y algunos medios se disculparan con la cantante.

