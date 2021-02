Susy Díaz se quiebra porque Flor Polo tiene COVID-19: “Me duele el corazón”

Susy Díaz se presentó este miércoles 17 de febrero en el set de América hoy, donde habló sobre el difícil momento que atraviesa Flor Polo, quien fue diagnosticada con coronavirus. La excongresista no pudo evitar emocionarse al expresar su preocupación por la salud de su hija.

Díaz dijo que pudo haberse contagiado con la COVID-19 cuando viajó con Néstor Villanueva a Chancay para ir a casa de sus suegros, pues el inmueble está ubicado muy cerca de un hospital. “Yo le prohibí a Flor, con el dolor de mi corazón, que no viaje a Chancay, mi sexto sentido, mi ojo de madre me decía que había un peligro allá...Viajaron los dos sanos y vinieron enfermos”, comentó.

“Florcita me llama regresando de Chancay y me dice: ‘Mami, quiero verte’. Le contesté: ‘Flor, esa voz, estás ronca, estás afónica’; entonces ella me responde: ‘No mamá es una simple gripe’, y yo: ‘Flor, no vengas a visitarme, tú sabes que la segunda ola esta fuerte’”, relató. “Discúlpenme, sino que me duele en el corazón”, añadió la exlegisladora, con la voz entrecortada.

Susy Díaz contó que al darse cuenta que Flor Polo y Néstor Villanueva empezaban a presentar síntomas de coronavirus, envió a personal médico que, lamentablemente, confirmó el diagnóstico. “Mandé a un doctor con una enfermera preocupada y el doctor me dijo: ‘Susy, a tu hija la veo bien, quien me preocupa es Néstor’, él tenía 38 (de fiebre) y saturaba tres puntos menos”, detalló.

La exparlamentaria reveló también que, luego del viaje, Florcita Polo acudió a visitarla; sin embargo, no le transmitió el virus, pues la prueba que se realizó resultó negativa.

