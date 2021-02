Diego Chávarri denuncia que EEG no le pagó tres meses tras sufrir lesión

Diego Chávarri se presentó en el programa Amor y fuego de Willax para exponer cómo la producción de Esto es guerra no cumplió con el pago de los tres meses que quedaban en su contrato, luego de lesionarse durante un juego extremo en la temporada 2018.

“No sé en qué mes fue el accidente, pero el contrato fue de un año. Yo tenía meses por cobrar y me dijeron que no se hacían responsables, se tiraban la pelota a full, no tenía a quién reclamar”, declaró.

De igual forma, detalló que las lesiones resultaron ser de gravedad y comprometieron su columna, por lo que requirió de una intervención quirúrgica.

“Yo tuve dos hernias en la última etapa, solo el dispositivo que me pusieron en la columna valía 9.000 dólares. Y de ahí me operó un conocido mío, que prácticamente me cobró lo mínimo para que no me salga 60.000 soles”, indicó.

Más adelante, Diego Chávarri contó que acudió con su abogado a una reunión con el dueño de la productora de Esto es guerra, y que, a pesar del acuerdo de pago, este no se cumplió porque se exigía que cambiaran sus citas médicas para que asista a otro programa.

“Me pagó el primer mes y los otros dos meses se desaparecieron, porque me invitaban a programas de su productora y yo tenía terapias, no iba a poner en riesgo mi salud, entonces se molestaron”, expresó.

Finalmente, la jefa de prensa de Esto es guerra informó que no se haría un pronunciamiento a las declaraciones de Diego Chávarri, porque ya se había llegado a un acuerdo interno con él meses atrás.

