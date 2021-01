Natalia Jiménez anuncia su separación de Daniel Trueba

Tras cinco años de matrimonio, Natalia Jiménez, exintegrante de La quinta estación, usó su cuenta de Instagram para enviar un comunicado donde anunció su separación de Daniel Trueba.

La madrileña señaló que hizo público el proceso de divorcio para evitar más rumores y malos entendidos ante este complicado momento que pasan ella y su expareja.

“Para evitar y reducir cualquier tipo de especulación, he decidido hacerle frente a los rumores y confirmar mi proceso de separación matrimonial del señor Daniel Trueba”, empezó.

Asimismo, Natalia Jiménez explicó que se vio en la obligación de enviar este comunicado a través de sus redes sociales por ser un personaje público.

“Normalmente llevaríamos todo este proceso en privado, pero dado a que soy una persona pública, es mejor exponeros este tema directamente a ustedes, como público, que siempre me han apoyado a través de los años y han estado pendientes de todas mis alegrías y tristezas”, manifestó.

La intérprete de “El sol no regresa” señaló que su proceso se dio hace varios meses y no de un momento a otro para no afectar a la hija que tienen en común.

“Efectivamente desde hace ya varios meses había tomado esta determinación, pero creí conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para nuestra hija Alessandra”.

Finalmente, Natalia Jiménez agradeció el apoyo de sus fans a lo largo de su carrera y adelantó que no se volverá a referir sobre el tema de su divorcio.

La cantante anuncia su separación de Daniel Trueba. Foto: Natalia Jiménez/Instagram

“Agradezco de corazón el apoyo durante todos estos años, y de la misma manera agradezco vuestra consideración y respeto con esta decisión. Por el momento no voy a dar entrevistas ni emitir otro tipo de comentario al respecto”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.

.