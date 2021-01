Yo soy: Tony Succar se emocionó con la presentación de ‘Ricardo Montaner’

La más reciente edición de Yo soy: grandes batallas dejó un buen sabor al jurado Tony Succar, quien quedó sorprendido con el imitador de Ricardo Montaner.

El reconocido productor musical y ganador de dos Lantin Grammy habló de su experiencia con la timidez y cómo la fue superando. Sus comentarios se dieron luego de ver a Hugo Apaza cantar “Solo con un beso”.

“Yo tuve mi primera novia hasta que entré a la universidad. Era muy tímido, no me gustaban las cámaras hasta que un día mi abuela, que en paz descanse, me dijo ‘Tony tienes que sonreír, ser tú’ y por eso me conecto con él”, comentó.

Asimismo, Tonny Succar, quien por primera vez apareció como jurado de Yo soy, aplaudió que ‘Ricardo Montaner’ haya salido de su zona de confort para conectarse con su interpretación. Además, le aseguró que podría convertirse en un gran artista.

“Hoy estabas sonriendo, estabas conectando más con el jurado. Me Emocionó y eso es algo que para mí tiene mucho valor, porque de un día para otro has cambiado drásticamente y si tú sigues esos pasos vas a lograr ser un buen imitador y un gran artista”, agregó.

Tony Succar sobre Yo soy

A través de redes sociales, Tony Succar se mostró agradecido por ser parte del reality Yo soy.

“Qué lujo ser parte de esta linda familia. Gracias, Latina por esta gran oportunidad. Gracias mi Perú por tanto cariño y mucho éxito a todos los participantes”, escribió el productor musical en su Instagram.

