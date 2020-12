Khloé Kardashian reparte juguetes junto a su hija True por fiestas navideñas

La menor de las hermanas Kardashian demostró su solidaridad al emprender una acción benéfica cerca a las celebraciones por Navidad junto a su hija, de tan solo dos años.

La empresaria de 36 años compartió una grabación del momento en que llegó a una estación de bomberos para realizar una donación de juguetes de la mano de la pequeña True, quien es su primera y única hija.

En la publicación de Instagram reveló que se animó a repartir regalos debido a que escuchó en los programas informativos que este año las acciones caritativas disminuyeron debido a la pandemia de coronavirus.

“Claro que este año ha sido increíblemente trágico para muchas personas. Este año mucha gente, con justa razón, no podrá realizar donaciones de la manera en la que solían hacerlo”, escribió Khloé Kardashian en la plataforma.

La hermana de la socialité Kim Kardashian resaltó la importancia de inculcar el sentido del privilegio y la solidaridad en su primogénita.

“Sé que True es muy joven pero pienso que es importante que entienda cuan bendecida y afortunada es. Es importante que ella vea cómo puede apoyar a otros, especialmente en estos tiempos sin precedentes”, expuso.

Del mismo modo invitó a sus seguidores a poder ayudar a los más necesitados en la medida de sus posibilidades y aseguró que esta solo fue la primera de muchas obras benéficas que realizará junto a su famosa familia.

“Este solo es uno de muchos viajes que haremos. No hablo mucho de caridad porque creo que se debe hacer en privado, pero he recibido muchos mensajes en los que me preguntan dónde donar o cómo se puede ayudar”, se lee en el extenso mensaje de Khloé Kardashian en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.