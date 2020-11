Galilea Montijo regresó a Hoy, pero sufre las secuelas del coronavirus

Galilea Montijo regresó al programa Hoy tras superar la COVID-19, enfermedad que la mantuvo aislada por varias semanas.

Como se recuerda, la conductora mexicana se ausentó de Televisa luego de haber dado positivo a la prueba del coronavirus.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo confirmó la enfermedad. “Hola a todos, los dejaré de ver unos días, ya que mi prueba de COVID-19 salió positiva”, escribió en Instagram la también actriz el pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, la mexicana reapareció ante cámaras el lunes 23 de noviembre donde se mostró muy emocionada. Una vez instalada, la artista se sinceró sobre los síntomas que tuvo y de las secuelas que le dejó la peligrosa enfermedad, ya que aún presenta problemas para respirar.

“Luego como un poquito sofocada, como con este agotamiento raro, pero es normal, me dijeron que voy a estar así un ratito. Sí la pasé mal tres días, pero gracias a Dios todo bien”, declaró.

“Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí sólo me dieron durante los últimos tres días, también psicológicamente tiene mucho que ver. Ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada está inflamado”, añadió.

Asimismo, aseguró que ni su hijo ni esposo, el exdeportista y empresario, Fernando Reina Iglesias, presentaron ningún padecimiento referente al coronavirus.

“Traté de hacer cosas en la casa. Esta es una enfermedad psicológica, aparte de que te sientes mal, psicológicamente sí te afecta, entonces traté de no estar todo el día en la cama; cuando tenía energía me levantaba y hacía cosas en la casa, con el niño”, comentó.

Por otro lado, Galilea Montijo se tomó un momento para hablar de su amiga Magda Rodríguez, la productora de Televisa que falleció el pasado 1 de noviembre.

“Muy difícil y muy triste, pero por ella vamos a sacar el programa adelante, está al frente su hermana Andrea, está la Escalona a la que estamos apoyando como equipo, como amigos, tratando de sacarla de la rutina y que se distraiga porque vienen fechas difíciles”, comentó.

Como se recuerda, Galilea Montijo fue una de las figuras más afectadas por la muerte de la productora.

